Jornadas maratonianas en 'La que se avecina' después de que Telecinco haya metido presión

Telecinco, en colaboración con Alba Adriática, comenzó a finales del pasado año el rodaje de la sexta temporada de 'La que se avecina'. Llevan más de seis meses inmersos en las grabaciones de la comedia, sin embargo, parece que Mediaset España no está nada contenta con el ritmo de trabajo que lleva el equipo de la serie. Tanto es así que han metido presión para acelerar el rodaje.



Y son los propios actores los que, de manera natural, han comenzado a reconocerlo en distintas entrevistas. La última en hacerlo ha sido Cristina Medina, que interpreta el personaje de Nines en la comedia de Telecinco. "El rodaje está yendo lento, pero seguro", ha afirmado al programa de radio Sospechosos Habituales. Según la actriz, el equipo está rodando de 8 de la mañana a 12 de la noche, porque les han pedido que vayan más rápidos.



Según sus palabras, "los guiones cada vez son más locos, y entonces cuesta mucho tiempo de grabar". La actriz tendrá mayor protagonismo en la sexta temporada. "Tendrá más 'cachito', más trama. Y se juntará un poco más al Rancio, a ver que le puede rascar", asegura.



Otra de las actrices que tendrá que acoplarse a este maratoniano ritmo de rodaje será Antonia San Juan que regresa a la ficción, en su último capítulo de la temporada. "Yo tengo muy buena relación con Laura [Caballero]. Nos llevamos muy bien, y nos queremos mucho. Ella me pidió hacer un capítulo y a mí me apetece hacerlo", ha declarado San Juan. La actriz que abandonó la comedia por desavenencias económicas no tiene previsto, por el momento, regresar a 'La que se avecina' de manera regular, no obstante, parece no importarla hacerlo de manera episódica: "Yo estoy encantada con la serie y con el personaje, y sobre todo con la relación con Laura".



LASTRES EN EL COSTE DE 'LA QUE SE AVECINA'

En su última intervención en este mismo programa radiofónico Alberto Caballero, creador, guionista y productor de 'La que se avecina', afirmó que han decidido apostar por personajes "históricos" en lugar de dar entrada a otros nuevos. Aunque como siempre el problema para ello suele ser económico.



"Nuestra vocación con los actores que nos gustan es que estén. El problema que tenemos con 'La que se avecina' es que arrastra una serie de lastres en lo que respecta al coste del producto, tiene muchos actores y una carga bastante amplia en cuanto a caché y hay ciertas limitaciones presupuestarias. Nosotros tendemos a llevarnos bastante bien con la gente con la que trabajamos y nos apetece tener cuantos mejores actores mejor. Todo esto depende de circunstancias que se nos escapan. Aquí quien produce es Telecinco", afirmó.



LAS CONDICIONES SON BUENAS, SEGÚN CABALLERO

Resulta curioso, pero tan sólo unos días antes de las declaraciones de Cristina Medina, el propio Caballero realizaba unas declaraciones totalmente diferentes a las de la actriz. Recordando a la exitosa 'Aquí no hay quién viva', el productor llegó a decir que: "ahora vivimos de una manera un poco más tranquila, la cadena en la que estamos nos mete menos prisa, y trabajamos en mejores condiciones".



Sin embargo reconoce que el rodaje "está siendo complicado porque ya de por sí la temporada es más complicada. Más coralidad, más exteriores. En esta temporada hay persecuciones a lo 'Fast & Furious'. Además, hemos tenido bastantes accidentes. Trabajas con veinte actores que tienen veinte vidas diferentes, y hemos tenido esguinces, luxaciones, operaciones de hernia, infecciones de orina e incluso un conato de ictus, pero vamos, que fue un susto".



CABALLERO: "HE APRENDIDO A NO CABREARME"

La presión de Telecinco por acelerar el rodaje sólo puede tener un objetivo: tener la temporada lista para emitirla cuanto antes. No obstante, Alberto Caballero asegura no saber nada del estreno. "Cuando terminamos un capítulo, le damos el visto bueno y lo mandamos a Telecinco. Yo tengo la política de que es como si no nos perteneciese".



Caballero dice entender los criterios que pueda tener Telecinco a la hora de programar sus productos, aunque por sus palabras se desprende cierta resignación. "He aprendido a no cabrearme si me lo emiten pronto o si me lo emiten tarde. No sé cuáles son los planes de emisión, no me importa, de verdad. Porque además como luego en FDF la pasan cincuenta veces…".