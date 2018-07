El inventor de 'Pasapalabra' reclama 17 millones de euros a Telecinco

Mediaset ha ganado un "rosco" de 17 millones de euros. El inventor de 'Pasapalabra' reclama a Telecinco 17 millones de euros por el uso durante cuatro años del "rosco" de 'Pasapalabra'.



ITV Studios exige a Mediaset España este importe en derechos, tal y como informa el portal El Confidencial Digital. El litigio se remonta a 2009, según la información pblicada. ITV Studios, dirigida entonces por Remy Blumenfeld, exigió a Telecinco que la productora se convirtiera en coproductora de 'Pasapalabra'.



Esta petición contemplaba que la compañía con sede en Londres percibiría un 10% adicional al 'fee' y figurar en los créditos finales del concurso. Telecinco tuvo que aceptar el acuerdo ante la posibilidad de que ITV pudiera llevarse el exitoso formato a la competencia.



Un año después, Mediaset registró el "rosco", el elemento central de 'Pasapalabra' y donde se resuelve en concurso, ya que ITV Studios no lo había hecho. Tampoco aparecía en el registro la marca 'Pasapalabra'. Los directivos de Mediaset negociaron entonces la compra del formato con Veralia. El resto del formato fue totalmente renovado y se contrató a Ángel Baviano, histórico director del formato en BocaBoca.



Sin embargo, ITV no se quedó parada. En 2012, acudió a los tribunales contra Mediaset. La productora británica presentó una demanda en un juzgado español por violación de los derechos de propiedad intelectual. Argumentaron que 'Pasapalabra' está inspirado en un formato de su factoría, 'The alphabet game'.



El pasado mes de febrero, un tribunal español dictó una sentencia condenando a Telecinco y dando la razón a ITV. "La decisión dictada por el tribunal español en febrero confirmó que los derechos de propiedad intelectual, y en particular los derechos de ‘Pasapalabra’, son de gran valor y deben ser respectados", afirma un portavoz de la productora británica a El Confidencial Digital.



El responsable de ITV añade que la sentencia condenaba a Telecinco a indemnizar a ITV con 17 millones de euros (13 millones de libras) por "incumplimiento contractual" y "daños" durante los cuatro años que ‘Pasapalabra’ se ha emitido en la cadena producido por Telecinco.