González-Echenique se somete a su primera votación

El Congreso somete a su primera votación al abogado del estado Leopoldo Fonzález-Echenique, propuesto por el PP para presidir la Corporación de RTVE. Echenique no logrará hoy, previsiblemente, el apoyo esos dos tercios, dado que el PSOE ya ha anunciado que no respaldará la propuesta de que sea el nuevo responsable de la Corporación RTVE.



Dada la mayoría absoluta del PP, es previsible que su elección se produzca el jueves, día de la segunda votación y cuando sólo es necesario el respaldo de esa mayoría.



Hoy no se producirá únicamente la primera votación para González-Echenique, ya que está previsto que dos consejeros se sometan a su elección en el Congreso. Éstos son María Luisa Ciriza, propuesta por el PP, y Óscar Pierre Prats, por CiU. Ambos ya superaron la semana pasada, con el respaldo de los dos partidos, el denominado "examen de idoneidad" por parte de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso.