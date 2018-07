'Girls': Vuelve la última sorpresa de HBO

Con dos Globos de Oro (Mejor serie de Comedia y Mejor Actriz Protagonista) y una visión muy personal de su guionista, directora y protagonista Lena Dunham, llega a Canal+ la segunda temporada de 'Girls' a partir de esta noche (a las 22:30 horas).



La serie logró convertirse en toda una revelación la pasada temporada y ahora, las cuatro jóvenes protagonistas (Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet y la propia Dunham) regresan con importantes pasos en el terreno amoroso y laboral, pero los obstáculos que se encontrarán les harán recordar que no tienen sus vidas tan bajo control como les gustaría. Ni mucho menos.



Allison Williams interpreta a Marnie, un personaje que con el giro que da en esta segunda temporada le cuesta describir: "Mi descripción de Marnie solía ser muy fácil, pero ya no lo es. En esta temporada, mi personaje trata de averiguar quién es".



Williams recuerda el día que hizo el casting para la serie como uno de los más importantes de su vida: "Sí. Zosia (Mamet, quien interpreta a Shoshanna en la serie) hicimos la prueba a la vez. Lo recuerdo muy bien. Me preparé durante dos días seguidos. Estaba lista una hora antes del casting" recuerda la actriz.



Jemima Kirke interpreta a Jessa, la amiga más bohemia de Hannah. El final de la segunda temporada terminó con un giro de 180 grados en su vida: su boda con Thomas-John (interpretado por Chris O'Dowd).



"La segunda temporada encontramos a Jessa en mitad de una catástrofe que sabíamos que iba a ocurrir. Es la primera en casarse porque es una poco bala perdida y creo que todo el mundo sabe que ese matrimonio no va a durar", comenta Jemima sobre su personaje en esta nueva temporada.