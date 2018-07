PREGUNTA: ¿Cómo le llego la propuesta de participar en el doblaje de 'La Cúpula'?

RESPUESTA: La directora, Marisa Marco, propone a los actores para el doblaje y ella me eligió porque ya sabía que yo doblo a Dean Norris en ‘Breaking Bad’.



P: ¿Había visto algo de la serie antes de trabajar en ella?

R: No, generalmente a los actores de doblaje no nos dan muchas pistas previamente, es el director quien tiene la información. Cuando llegas a la sala, la directora te explica cómo funciona, de quien es la serie… y cuando nos dijo que era de un libro de Stephen King y el productor era Spielberg pensé: “esto son palabras mayores…”. Después de ver la factura del primer capítulo me di cuenta que era una pedazo de serie.



P: ¿Dean Norris es difícil de interpretar?

R: Si y no (risas) le pasa como todos los buenos actores, te da todo con la cara, pero ahí está la dificultad, que tiene muchos cambios de matices, cambios de humor… y es que Dean Norris es un pedazo de actor y tienes que estar a su misma altura al doblarlo. Esto para algunos puede parecer muy difícil, para mí, en cambio, no lo es porque hacer un buen actor es una gozada.



P: ¿Qué es lo que más le gusta de su personaje en ‘La Cúpula’, ‘Big Jim’?

R: El personaje es muy curioso, pero le pasa a todos los de ‘La Cúpula’. Es un personaje que sorprende porque parece un vendedor de coches, un politiquillo de tres al cuarto que quiere tener poder. Pero resulta que luego tiene más enjundia, personalidad, va despertando a lo largo de los capítulos un fondo importante, pero no quiero desvelar más (risas). Todo esto lo da Dean Norris, pero se da en la totalidad de los personajes de la serie, todos tienen secretos.



P: ¿Qué es lo que más le gusta de 'La Cúpula'?

R: Me tiene impactado como tienen estudiados a los personajes y como está escrito por los guionistas el tema del suspense y la tensión, como te deja al final del capítulo para que tengas ganas de ver el siguiente, está muy bien trabajado y lo hacen muy bien los americanos. En esta serie está especialmente cuidada la psicología de los personajes y en cada capítulo aparecen cosas nuevas y esto me llama mucho la atención.



P: ¿Qué le parece el éxito de audiencia que está teniendo en Antena 3?

R: Me parece que es de justicia, en cuanto vi el primer capítulo comprendí que era una pedazo de serie. La campaña de promoción que ha hecho Antena 3 ha sido muy buena, lo que corresponde a una gran serie. Al final la gente, por muy buena campaña que se haga, si a la gente no le gusta no se engancha, pero la prueba de fuego fue con la emisión del tercer y cuarto capítulo, y ha seguido teniendo un gran éxito de audiencia. Me parece que es de justicia porque la serie es muy buena.



P: Repasando sus últimos trabajos, ha participa en tres de gran éxito en Antena 3: en 'Los Simpson' con Homer Simpson, en 'Vikingos' con el rey Horik en los últimos capítulos de la temporada y con 'Big Jim' en 'La Cúpula', ¿su doblaje es un talismán para las series de la cadena?

R: Ojalá, tengo la suerte de que me convocan para personajes cuya carga interpretativa tiene sustancia y coincide algunas veces que son series de éxito. Ojalá parte de su triunfo sea gracias a que participo yo, porque entonces me llamarían para todas (risas). En serio, no creo, es una simple casualidad.



P: ¿Tiene que cambiar mucho el tono de voz de Homer a ‘Big Jim’ a Hank de 'Breaking Bad'?

R: Si, cada personaje tiene su historia. Homer es un dibujo y hay que cambiar la voz bastante, pero con los actores es diferente, hay que seguirles a ellos, no hay que inventarse nada, quizá cambiando algunas entonaciones que en inglés suenan de una manera y en español hay que hacerlas de otra.



P: ¿Cuál es más divertido de interpretar?

R: Homer, por supuesto (risas).



P: ¿Pero ve todas las series en la que aparece?

R: No tengo tiempo de ver todas, pero cuando me gusta mucho una serie lo que hago es comprarme la temporada entera y una tarde de fin de semana la veo con mi familia.



P: ¿Pero sus favoritas cuáles son? Aparte de 'Los Simpson', claro...

R: Tengo que reconocer que me engancho con muy pocas, pero 'La Cúpula' y 'Breaking Bad' lo han hecho.



P: ¿Y no le apetece leerse el libro en el que está basada?

R: Todavía no lo he leído, lo voy a hacer porque me gusta mucho Stephen King, pero hay que tomarlo con paciencia porque es largo (risas).



P: ¿Qué le diría Homer a 'Big Jim'?

R: Que le invitara a unas rosquillas de Chester's Mills (risas). Creo que el 'Big Jim' de 'Los Simpson' podría ser el vaquero que aparece a veces en la serie, el que dispara al aire cuando está contento.