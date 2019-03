El gallego Rafa Durán, sustituto de Emilio Pineda en 'De buena ley'

Como ya les anunció ObjetivoTV.com hace varias semanas Telecinco y la productora Big Bang Media han decidido prescindir de los servicios de Emilio Pineda como última maniobra para mejorar los datos de audiencia que el programa viene registrando en su tercera temporada. La productora introducirá una serie de mejoras a partir del próximo año con el fin de levantar el vuelo.



Sin duda, el cambio más significativo será la marcha de Emilio Pineda. El presentador se incorporó al court show de Telecinco el pasado 21 de julio. La sustitución de Alberto Herrera, coincidiendo con el estreno de la segunda temporada, tampoco ha servido de revulsivo para levantar la audiencia del espacio.



Pero la marcha de Pineda será cubierta por un nuevo rostro. 'De Buena Ley' ha decidido apostar por Rafa Durán, un joven presentador, actor y animador de la televisión gallega ('Comando chef'). Durán fue uno de los conductores del call TV 'Buenas noches y buena suerte' (Antena 3) en 2006 y reportero del espacio 'Mientras duermes' (Telecinco) en otoño de 2009.



TELECINCO TRAS LOS JÓVENES DE ANTENA 3



Telecinco quiere captar la atención del público juvenil que a la hora de la comida se decanta mayoritariamente por Los Simpson de Antena 3. Para ello, no ha dudado en dejar fuera de juego a Emilio Pineda y meter a un rostro más joven y fresco para intentar agilizar un formato protagonizado por actores y actrices desconocidas.



'De Buena Ley' arrancará una nueva temporada a partir de enero y será entonces cuando los espectadores podrán ver a la nueva pareja de Sandra Barneda. Tras Alberto Herrera y Emilio Pineda, el joven Rafa Durán intentará hacerse con la confianza de los espectadores a base de mediar entre los conflictos que cada día presenta el programa de Telecinco.



14% DE AUDIENCIA MEDIA



El programa de litigios acumula durante este mes de diciembre una audiencia media de un millón y medio de espectadores (1.588.000), lo que viene a ser una cuota de pantalla del 14%. 'De Buena Ley' registró la semana pasada uno de sus peores marcas históricas al caer a un 11,8% con 1.367.00 espectadores.



LOS CAMBIOS NO MEJORAN LOS DATOS



Cabe recordar que 'De Buena Ley' estrenó hace escasos meses nuevo logotipo e infografía "con la finalidad de otorgar un mayor dinamismo y modernidad al formato". Además, dotó de mayor protagonismo a las gradas en las que está situado el público: por un lado, colocó a colaboradores famosos ofreciendo sus opiniones respecto al litigio abordado en cada entrega; y, por otro, situó personajes anónimos que han vivido situaciones similares a las tratadas en los casos que se han ido abordando. Cambios que no han surtido efecto, de hecho, el programa en lugar de mejorar sus registros no ha hecho sino perder seguimiento.



* Prohibida la reproducción total o parcial de esta información sin citar la fuente (ObjetivoTV.com)