El futuro de 'La Fuga' en el aire tras perder un 32% de audiencia

Telecinco y BocaBoca tenían previsto decidir a mediados de febrero el futuro de 'La Fuga', la última gran apuesta y, a su vez, último gran fracaso de ficción de Mediaset España. Sin embargo, parece que la decisión ha sido pospuesta a la espera de conocer el resultado de las próximas entregas.



'La Fuga' arrancó sus emisiones el pasado 11 de enero con un 16,9% de share medio. Un dato prometedor si no fuera porque tan solo un mes después de su estreno la serie ya ha perdido al 32% de su audiencia. La ficción protagonizada por Aitor Luna y María Valverde registró mínimo histórico con su cuarto capítulo al caer a un preocupante 11,5%. En total, la serie ha cedido 5,4 puntos, lo que supone la fuga de más de un millón de espectadores (-1.031.000).

Capítulo 1: 3.162.000 espectadores (16,9%)

Capítulo 2: 2.448.000 espectadores (14,5%)

Capítulo 3: 2.267.000 espectadores (13,0%)

Capítulo 4: 2.131.000 espectadores (11,5%)



El recorrido de 'La Fuga' es prácticamente el mismo que en su día vivieron 'Piratas' y 'Homicidios', dos grandes producciones que no supieron seducir a los espectadores y que finalmente pusieron punto y final tras su primera temporada.



La ficción de Pilar Rubio arrancó con un 17,2%, sin embargo, su cuarto capítulo cayó a una cuota de pantalla del 10,4%. 'Piratas' perdió 6,8 puntos en tan solo un mes, es decir, el 39,5% de su audiencia. En el caso de la serie de Eduardo Noriega, la pérdida de audiencia en el mismo periodo fue del 36,5% tras pasar del 15,9% al 10,1% en su cuarta semana de emisión.



'LA FUGA', UNA SERIE DE 7 MILLONES

'La Fuga' cuenta con una primera temporada de 13 episodios y un coste relativamente barato en comparación con otras ficciones españolas. Según explican a Objetivo TV fuentes cercanas a la productora, la inversión de la serie ascendería a los 7 millones de euros, lo que nos da un resultado medio de poco más de medio millón de euros (538.000 euros) por capítulo rodado. Ni cadena ni productora han confirmado esta cifra, lo que colocaría a la serie de Telecinco como una de las series actuales "más económicas" de la pantalla.



A simple vista, 'La Fuga' quedaría muy lejos de los 913.000 euros que cuesta cada capítulo de 'Águila Roja', los 853.000 euros de 'Cuéntame cómo pasó' o incluso los 600.000 euros de 'Gran Reserva'.



UN PROYECTO MUY CARO SI NO RENUEVA

Las mismas fuentes consultadas aseguran que 'La Fuga' está planteada como una serie de recorrido, de modo que si finalmente no es renovada supondría un importante varapalo para BocaBoca. La productora ha utilizado un plató de 3.000 m2 para construir prácticamente todos los decorados de la serie. La recreación de las celdas de castigo, el patio, el comedor, las duchas, las galerías, las salas comunes y las tuberías por las que intentarán escapar los prisioneros ha supuesto la partida más grande de la serie. Mientas tanto, muchos de los miembros del equipo técnico se han quejado de las condiciones económicas con las que han tenido que trabajar.



En este tipo de ficciones, la producción empieza a ser realmente rentable a medida que avanzan las temporadas. Evidentemente si 'La Fuga' no renueva la más perjudicada sería la BocaBoca. Algo similar le ocurrió a Mandarina Producciones con 'Piratas'. Aunque la mayor parte de los decorados utilizados, en este caso, fueron escenarios reales, la productora realizó un importante desembolso en la adquisición y restauración del galeón de la serie, así como en el vestuario empleado.