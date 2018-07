Fox Crime emitirá en septiembre la aclamada 'Th Killing'

¿Quién mató a Rosie Larsen? Fox Crime estrena a partir del 1 de septiembre la aclamada serie 'The Killing'. Producida por la cadena AMC a partir de la serie danesa 'Forbrydelsen', parte de los mismos hechos y personajes para llevarlos por un camino alternativo al de la producción original.



Para ello, ha contado con varios colaboradores, entre ellos, el guionista danés Søren Sveistrup, uno de los responsables de 'Forbrydelsen', presente como guionista y productor en los créditos de varios episodios de 'The Killing', y realizadores de prestigio, como Ed Bianchi, responsable de la producción de HBO 'Deadwood', y la cineasta polaca Agnieszka Holland, directora de numerosas películas y series en Estados Unidos, entre ellas 'The Wire', 'Caso abierto' y 'Treme'.



La originalidad de 'The Killing' reside en el hecho de ser una historia contada desde numerosos puntos de vista en la que cualquiera puede ser el asesino. En el punto de mira de la policía hay varios frentes abiertos: el novio de la joven, sus padres, el colegio con profesores y compañeros y, por último, un político aspirante a alcalde que parece que también tiene mucho que esconder.