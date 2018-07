La FORTA: "Somos un servicio público importante e insustituible"

El presidente de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Pablo Carrasco, ha defendido que las televisiones públicas autonómicas prestan un servicio público "importante e insustituible" y son una "garantía de pluralismo". La FORTA ha presentado el Informe sobre el papel de la televisión pública autonómica en España tras celebrar en Cádiz su Junta General.



Durante la rueda de prensa, Carrasco ha señalado que, aún entendiendo que el coste que suponen es una cuestión "relevante", ha indicado que éste "no puede ser el único" elemento de debate, instando a tener en cuenta que constituyen "una televisión de proximidad y alta calidad" y que desempeña un papel "que no juega nadie, por muchas cadenas que haya".



Pablo Carrasco ha hecho alusión al debate sobre la pluralidad y la neutralidad de las televisiones autonómicas y a los pasos que se han dado para garantizar estos principios. En este sentido, ha mencionado el hecho de que los directores generales los elijan los parlamentos y no los gobiernos, la existencia de consejos de administración, comisiones de control en los parlamentos, consejos audiovisuales, la figura de los defensores de la audiencia y la propia prensa, que "controla nuestra actividad".



En cuanto a la situación económica, Carrasco ha comentado que es "muy complicada en todos los sectores, y los medios de comunicación no estamos ajenos a ello". Preguntado por la situación ante previsibles recortes, ha recordado que las televisiones autonómicas están sometidas "desde hace tres años a unos planes de austeridad muy importantes", con lo que es "seguro que todos hemos eliminado ya la grasa que podríamos tener y que es cierto que se genera en cualquier administración o empresa en momentos de bonanza económica".



De este modo, "si alguien decide que los medios que ponen a nuestra disposición se reducen, habrá que estudiar qué dejamos de hacer, porque seguramente algo habría que dejar de hacer". En el Informe sobre el papel de la televisión pública autonómica en España, presentado durante este encuentro, se pone de manifiesto que sus prestaciones obedecen a servicio público y, atendiendo a los datos de 2010, su coste es de 30,6 euros por habitante y año, lo que supone un 30% menos de lo que desembolsan los europeos por televisiones de características similares.