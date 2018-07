Florentino Fernández: "El secreto es que te guste tu profesión"

PREGUNTA: ¿Cómo te sientes tras llevar 15 años en la televisión?

RESPUESTA: Es una gran responsabilidad porque lo que intento es mantener el nivel de entrega, que lo que le cuente haga reír a la gente como el primer día. Estoy muy ilusionado, motivado y tengo un equipo que hace que cada día sea distinto y eso es la leche para hacer un programa diario de comedia. Llevar 15 años con la misma ilusión, la misma entrega, la misma pasión... el secreto es que te guste tu profesión, como es mi caso.



P: ¿Estás preparado para, por lo menos, 15 años más?

R: Ufff!!! siempre le digo a mi mujer "cuando nos echen, nos iremos. Hasta que no lo hagan hay que seguir subidos al tren echando leña para que siga saliendo vapor" (risas).



P: Cuando eras guarda de seguridad, ¿pensaste alguna vez en hacer carrera en la televisión?

R: Más que ir a la tele, lo que quería mantener era mantener el sentimiento de hacer reír a la gente. Cuando pisé por primera vez un plató pensé: "esto me gusta y tengo que mantenerlo como sea". Ahora que echo la vista atrás, veo que han pasado 15 años y me alegro que, inconscientemente, he mantenido que todo lo que he hecho ha sido con respeto y pensando que era la última vez que lo hacía.



P: ¿Cómo va a ser la reaparición de un personaje mítico como Krispín Klander? ¿Qué sientes al recuperarle diez años después?

R: Es una movidaca tremenda recuperarle, han pasado muchos años, es un personaje mítico y el viernes tendremos una entrevista con él. No era consciente de lo mítico que es Krispin hasta que hace unos días me tuve que maquillar de él para hacer una promo de Otra Movida y la reacción de los compañeros y la gente fue bestial.



P: ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de lo que has hecho hasta ahora?

R: Todo lo que sea comunicar un sentimiento a la otra parte me encanta, ya sea como actor, showman, presentador, en hacer sketches, en teatro, en cine, doblaje... todo lo que lleve comunicar una emoción, en este caso de comedia, me sirve.



P: ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza en el mundo de la televisión?

R: Simplemente que haga lo que le gusta, siempre hay unos parámetros en los que te tienes que mover y hacer cosas que no te gustan mucho o no que te llenan demasiado, pero mientras el 51% (como el accionariado de las empresas) de lo que haces te mole, y ya no solo en televisión, sino que lo extrapolo a la vida también, la tele está muy difícil y mantenerse, peor todavía.