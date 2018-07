El Festival Screen TV estrena siete series en Málaga

Las series invaden Málaga hasta el domingo 8 de junio. La ciudad andaluza celebra la primera edición del festival de ficción televisiva Screen TV en el que se podrán ver 21 series, 7 de ellas de estreno.



Organizado por el Festival de Cine Español de Málaga, este evento nace con el apoyo de canales y productoras como Canal Plus, TNT, BBC, AXN y Endemol y con la intención de "crecer más y ser un referente a nivel nacional", ha afirmado hoy en la presentación el director del certamen malagueño, Juan Antonio Vigar.



Serán 45 horas de proyecciones en las que, además de los siete estrenos, habrá cuatro adelantos de capítulos iniciales de temporada, dos adelantos de finales de temporada, dos especiales sobre series clásicas, cuatro revisiones de series actuales y una serie para el público familiar.



Las siete series inéditas en España que se estrenarán serán 'Crisis', 'The Musketeers', 'Inside Number 9', 'Quirke', 'Top of the lake', 'Peaky Blinders' y 'The Crimson Field'. Por su parte, adelantarán sus capítulos iniciales de temporada 'Bates Motel', 'Orange is the new black', 'Crossing Lines' y 'The Killing' y avanzarán en Málaga el final de su temporada 'The Big Bang Theory' y 'Crónicas vampíricas'.



Los especiales se dedicarán a dos clásicos como 'Doctor Who' y 'Monty Python: Flying Circus', se revisarán las series actuales 'True Detective', 'Juego de Tronos', '24: Vive otro día' y 'Robot Chicken' y la serie para el público familiar será 'Hora de aventuras'. También se han programado cuatro temporadas completas de distintas series, entre ellas un maratón de más de seis horas de la tercera temporada de 'Falling Skies', producida por Steven Spielberg.



El acceso a todas las actividades será gratuito mediante invitación, y las series se proyectarán en pantalla de cine y en versión original subtitulada, a excepción de 'Robot Chicken', que ha sido doblada al español por el equipo de Joaquín Reyes.



El director de Marketing de AXN, Ignacio Zamacola, ha recordado que este canal lleva "más de 15 años en la televisión de pago apostando por el mundo de las series e invirtiendo mucho dinero para hacerlas llegar al público de la mejor forma posible", y se ha mostrado seguro de que Screen TV "se consolidará".



Purificación González, directora de Comunicación de Canal Plus, ha afirmado que la televisión de pago "es una categoría que está costando construir en este país", pero que "invierte mucho esfuerzo, dinero y tecnología para que las series lleguen lo antes posible a los usuarios y sus fans tengan un reducto de calidad", y ha añadido que "España necesitaba este festival".



Para Juan Zavala, director de Comunicación de Turner Broadcasting System España, en estos tiempos de las redes sociales "no hay que olvidar una gran experiencia muy tradicional pero inigualable, que es ver las series y el cine junto a otras personas sentadas a nuestro lado".



La responsable de Relaciones Públicas de Fox International Channels, Diana Pérez, considera "una gran noticia" que el Festival de Cine Español de Málaga "haya puesto el foco sobre la televisión de pago, una apuesta difícil y no siempre agradecida", y se ha mostrado convencida de que "valdrá la pena ver las series en pantalla grande".