La gala de entrega de los Neox Fan Awards fue vista por más de 420.000 espectadores (2,8%) en Neox. Los #NeoxFanAwards2014 han vuelto a conseguir un gran impacto en los 'trending topics' de la noche, tanto a nivel nacional como mundial.



En total, el programa de Neox consiguió 30 TT Nacionales y 10 TT mundiales. Los TT Nacionales fueron: #NeoxFanAwards2014, Cristina Pedroche, Pedroche, Anna Simon, Miki Nadal, #AurynEnLosNFA, #AbrahamMateoEnNeoxFanAwards, Peta, Angel Llacer, Ruth Lorenzo, #AlboranNeoxFanAwards, Velvet, Raúl Arévalo, Critika y Saik, Extasis, Nerea Camacho, Lucía Gil, Martín Rivas, Rodrigo Guirao, Jorge Blas, #CloverenNFA, DVicio, #SweetCFenLosNFA, Lucy Paradise, Patrick Criado, Sweet California, Hugo Silva, Roar, María Castro, Megan Montaner.

En cuanto a los Mundiales, llegaron a ser 'trending topic': #AurynEnLosNFA, #NeoxFanAwards2014, Ruth Lorenzo, Martín Rivas, Rodrigo Guirao, Jorge Blas, DVicio, Lucy Paradise, María Castro, Sweet California.



La gala de Neox Fan Awards 2014 fue líder en share social durante toda la noche del miércoles a nivel nacional y mundial. A las 22:08 horas, cuando no había empezado, ya contaba con el 89% de share social y más de 22.000 comentarios, alcanzando picos del 96% de cuota.



El momento álgido de la noche #NeoxFanAwards2014 fue el inicio de la alfombra naranja cuando se generaron 7.027 tuits por minuto, la actuación de Lucy Paradise con 6.177 tuits por minuto y el vídeo de Pablo Alborán con 5.732 tuits por minuto.



La gala superó los 400.000 comentarios en Twitter a nivel nacional, llegando a superar los 670.000 a nivel mundial. Con estos datos, la ceremonia emitida en Neox se convierte en la emisión no deportiva más comentada de la temporada. Los Neox Fan Awards es la tercera emisión (no deportiva) más comentada del año en redes sociales, tras la gala de los Goya y Eurovisión.