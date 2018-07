Ell@s también fracasaron en Telecinco: la lista crece

Para bien y para mal Mediaset España es, casi seguro, el grupo audiovisual con mayor número de profesionales "atados" por medio de un contrato de larga duración. Los problemas aparecen cuando la audiencia rechaza alguno de sus formatos. En este sentido, son muchos los ejemplos que podemos encontrar en Telecinco.



Con el fin de rentabilizar la operación, cuando un programa no funciona, la empresa está en la necesidad de recolocar a su presentador en otro formato. Por ello, en ocasiones, los profesionales encadenan fracaso tras fracaso. Es uno de los riesgos que asume la cadena, aunque al final el más perjudicado sea siempre el profesional y su propia imagen.



En el artículo anterior hablábamos de Carmen Alcayde, María Teresa Campos, Risto Mejide, Marisa Porcel y Pepe Ruiz, Javier Sardá, Jordi González, Sandra Barneda y Emma García pero evidentemente la lista es mucho más extensa.



Paz Padilla es una de las profesionales de Telecinco. La presentadora sustituye todos los viernes a Jorge Javier Vázquez al frente de la edición diaria de 'Sálvame'. Su último trabajo había sido precisamente para Antena 3, en la serie 'Mis adorables vecinos'. Desde 2009 la humorista ha pasado por varios formatos sin que ninguno de ellos haya cuajado entre la audiencia. Sonado fue el fracaso del reality 'Dejadnos solos', la versión española de 'Boys and Girls Alone'. Estrenado el 23 de diciembre en prime time (8,7% y 1.597.000), el programa se despidió en la franja matinal con un paupérrimo 5,5% (360.000). Poco después llegó '¡¡Al ataque!!', un espacio de humor para la tarde dominical que tras su fracaso acabó peleando en el access con 'El club del chiste'.



Óscar Martínez, actualmente en el morning show de Cadena Dial ('Atrévete'), también tuvo su batacazo en la cadena de Fuencarral. En verano de 2008, el presentador se puso al frente del concurso musical 'Va la nota' (2008). Tal fue su fracaso que meses después el presentador decidió cambiar de cadena. Desde entonces Telecinco no ha vuelto a prescindir de 'El programa del verano'.



CAPRICHOS NADA RENTABLES

Eva González es otra profesional de la que se "encaprichó" Telecinco. Tras su paso por Antena 3 ('Tres deseos'), la sevillana fichó por la competencia. Telecinco la puso al frente de un renovado 'El juego del euromillón', sin embargo, los espectadores le dieron la espalda. Por debajo del 11%, el espacio fue retirado de parrilla. Poco después tomó las riendas del malogrado 'Guerra de sesos' en La Siete. A pesar de su poca "atracción", Telecinco y Magnolia decidieron enviarla a Nicaragua, sustituyendo a Mario Picazo en 'Supervivientes'. Los seguidores del reality atacaron duramente su trabajo, de hecho, desde entonces no ha vuelto a pisar Telecinco.



Carlos Latre tampoco se salva. El humorista e imitador tiene su propia plaza en esta lista. Tras 'Crónicas marcianas', Latre tuvo su propio show en Telecinco: 'Latrelevisión'. Aunque tuvo unas estupendas audiencias en sus primeras emisiones el programa acabó fuera de parrilla. Años más tarde regresó con 'Réplica'. El espacio de imitaciones se mantuvo durante 3 emisiones antes de ser cancelado. El programa promedió poco más de un 14%, cuando Telecinco estaba en torno al 19% en el mensual. Su último trabajo fue precisamente con Javier Sardá en 'La Tribu'.



LAS SERIES AUMENTAN LA LISTA

'Acusados' ha sido su último trabajo para Telecinco, una serie que contó con el respaldo de la audiencia en su primera temporada, pero que se hundió en su segunda tanda de capítulos. En su reparto encontramos a José Coronado, un actor que fichado por Telecinco no ha contado con el beneplácito de los espectadores en sus últimos trabajos para la cadena de Mediaset España. Nadie olvida el batacazo de 'Los 80', una serie que fue retirada "a talleres" y que nunca más se supo de ella. Más tarde llego 'RIS. Científica', otro de los grandes fracasos de la temporada, aunque en este caso la cadena emitió los 13 episodios rodados.



Toni Cantó es otro de los actores "preferidos" de Telecinco. Tras su paso por '700 euros' (Antena 3), el actor no deja de encadenar proyectos de ficción sin acierto alguno. En 2009, se puso al frente de 'Un golpe de suerte', una serie diaria que pretendía convertirse en la nueva 'Al salir de clase' y que, sin embargo, no pasó el filtro del verano. Actualmente Telecinco emite sin éxito 'Vida loca', una sitcom de Isla Producciones que ha tenido que ser relegada al late night debido a sus pésimos registros de audiencia. En estos momentos, el actor rueda un piloto ('Frágiles') de una nueva serie en la que Telecinco también parece interesada.



Son muchos los profesionales que ya tienen asegurada su plaza en esta lista, pero por ahora mejor cerrar esta segunda entrega. Como ya comentamos anteriormente prácticamente nadie con una extensa trayectoria en televisión se libra de algún fracaso. Da igual la cadena, da igual la experiencia y, por supuesto, da igual la edad. La última palabra siempre la tienen los espectadores, casi siempre caprichosos.