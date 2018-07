Echenique: “El nuevo programa de Mariló Montero, no ha cubierto las expectativas”

El presidente de RTVE sobre 'El pueblo más divertido'

El presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique, no ha valorado positivamente el nuevo programa que conduce la presentadora de la cadena pública, Mariló Montero, 'El Pueblo más divertido', al mismo tiempo que ha admitido no estar satisfecho con los resultados, dado que no ha cumplido con las expectativas previstas.