Mª Dolores Cospedal: "Una entidad como RTVE no puede tener sesgos"

En este sentido, Cospedal ha afirmado que "el que haya sido observador de TVE y el ente público, tiene una idea de cómo ha venido funcionando durante estos ultimos meses" y ha explicado que "lo deseable" en la renovación del ente es que "el PSOE hubiera querido llegar pronto a un acuerdo pero según parece no está por la labor".



Por otro lado, la secretaria general ha asegurado que "la mejor o peor comunicación del gobierno no tiene nada que ver con cómo se ha comportado el ente público RTVE" y no ha querido "adelantar" si el consejo de ministros de este viernes aprobará o no un decreto ley que modifique el sistema de nombramiento de TVE.