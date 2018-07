Una doctora y un joven seductor, nuevos habitantes de Puente Viejo

Llegan nuevas caras a la serie de la tarde con más éxito de Antena 3, El Secreto de Puente Viejo. Leonor Martín, de Física o Química, y Alejandro Muñoz son las últimas incorporaciones. Interpretarán a una doctora y un joven guapo y seductor, respectivamente.



La que fuera Cova en FoQ, encarna a Gregoria Casas una mujer con carácter que tendrá "una especie de competencia profesional con Pepa porque ella tiene una forma de trabajar diferente", asegura la actriz.



Leonor Martín dice que "al principio me costó coger el ritmo, fue un poco duro, pero ya me estoy acostumbrando al ritmo y al tipo de doblaje". Se trata de una serie ambientada en el año 1900 y "el lenguaje no es tan coloquial como Física o Química", afirma.



"Estoy muy contenta con este nuevo proyecto", dice la actriz. Tenía ganas de cambiar el registro y el único incoveniente que ve es el vestuario que "da un poco de calor".



Otro actor que se incorpora al reparto es Alejadro Muñoz, que interpreta a Severiano Garcés, apodado 'El Guapo'. Es elegante, seductor por naturaleza, con un gran físico, aunque no tiene escrúpulos y siempre piensa en sí mismo. Es amigo de Alfonos desde la infancia y en Puente Viejo conocerá a Emilia.



El Secreto de Puente Viejo se ha convertido en una de las series más exitosas de Antena 3, la cual siguen más de 1,5 millones de espectadores de lunes a viernes.



Más intriga, enredos y amor en la nueva temporada de El Secreto de Puente Viejo a partir de septiembre.