Desesperadamente Ricas llena de lujo las noches de Nova

A partir de esta noche, los lunes estarán llenos de glamour y lujo con Desesperadamente Ricas, el docu-show que Nova estrena en prime time hoy. 'The Real Housewives of Beverly Hills', el título original de la serie, está protagonizada por Taylor Amstrong, Lisa Vanderpump, Kyle Richards, Camille Grammer y Adrienne Malof.



Esta seis mujeres mostrarán su día a día en Beverly Hills, con un alto poder adquisitivo, que disfrutan de una vida llena de glamour y lujo en el marco incomparable de esta ciudad de Estados Unidos. El programa que ofrecerá Nova cada semana contará con la participación de famosas como Kelsey Grammer y Paris Hilton.



GRAN ÉXITO EN EEUU

'The Real Housewives of Beverly Hills' se estrenó en Estados Unidos en octubre de 2010 una semana después de la última entrega de 'The Real Housewives of DC', cuyo elenco incluyó a Michaele y Tareq Salahi, la pareja de Washington que se hizo conocida el pasado año tras colarse en una cena de estado en la Casa Blanca.



Desesperadamente ricas es un docu-show compuesto por un total de 13 entregas y cuatro especiales que incluyen un análisis con las protagonistas, imágenes inéditas y un montaje especialmente realizado por los productores.