Los deportistas Álvaro Bultó y Fran Murcia se lanzan a la piscina de 'Splash'

La piscina de 'Splash. Famosos al Agua' está lista para los valientes que participarán en el nuevo concurso de Antena 3. Los últimos fichajes en conocerse han sido los deportistas Álvaro Bultó y Fran Murcia. El deportista y el ex jugador de baloncesto se suman a otros valientes como Julio Iglesias Jr. y el chef Darío Barrios, a Falete, Serafín Zubiri o Toñi Salazar, a los modelos Darek y Romina Belluscio y a la 'stripper' Daniela Blume.



Los concursantes del nuevo programa de Antena 3 se enfrentarán a un jurado de altura: la ex seleccionadora del equipo español de natación sincronizada Anna Tarrés, al saltador olímpico de trampolín Emilio Ratia, al ex futbolista Guti y al actor Santiago Segura.



'Splash, Famosos al Agua' propone un nuevo reto a los famosos: realizar el mejor salto a una piscina desde un trampolín. Las "celebrities" contarán con un instructor profesional y varias semanas de duros entrenamientos para aprender todos los secretos del arte de la inmersión en una piscina desde una plataforma de altura.