"Debo confesar que me emocioné cuando vi a Andreu entrando al plató"

PREGUNTA: Seguro que tenéis alguna "bala en la recámara" para el próximo 'Buenas Noches y Buenafuente'. ¿Qué novedades veremos?

RESPUESTA: Algo hay, pero si os lo digo seguramente mañana aparecería la cabeza de un caballo muerto a los pies de mi cama... No, en serio, hay alguna bala en la recámara, pero no es lo más importante ahora. Hay que sentar unas buenas bases sobre las que trabajar. El programa ha arrancado, y es un tren que, pese a ir seguro, todavía traquetea. Vamos a agarrarnos bien a la carretera antes de apretar el acelerador.



P: ¿Volverá el análisis de la actualidad con alguna sección parecida a 'Bertovisión'?

R: Sí, no será una sección igual a aquella, es muy probable que tengamos algún momento de "análisis" en esa dirección.



P: Nos tienes en ascuas: ¿vas a transformarte en todos los programas, como hiciste con Lady Gaga en el primero?

R: No va a ser obligado hacerlo, pero es que me resulta francamente divertido, de modo que tampoco me negaré.



"ENTREVISTARÍA A SINATRA, PERO NECESITARÍA A ANNE GERMAIN"

P: Te conocimos como el sobrino de Buenafuente y has terminado como co-director del nuevo programa... ¿Enchufe?

R: No, para nada, no se trata de enchufe, sino de chantaje emocional. Como ya debes saber, mantenemos una tórrida relación sentimental basada fundamentalmente en el sexo salvaje y compulsivo, y desde la posición de fuerza que ese "affaire" me da, manipulo las decisiones de Andreu.



P: ¿A quién te gustaría entrevistar en 'Buenas Noches y Buenafuente'?

R: Frank Sinatra. Por desgracia es imposible. Necesitaría una máquina del tiempo o a Anne Germain.



"ME GUSTARÍA SER UNA NACY RUBIA UNOS DÍAS"

Los domingos se han convertido en la "noche El Terrat": 'Salvados' (La Sexta) y 'Alaska y Mario' (MTV) y desde la semana pasada, 'Buenas Noches y Buenafuente' en Antena 3.



P: ¿En cuál de los otros formatos te gustaría trabajar?

R: 'Salvados' es una programazo, pero no me gustaría trabajar en él, creo que no sabría hacerlo de ninguna manera. Les admiro y me hacen sufrir, reflexionar, emocionarme. De veras que no sabría hacer su trabajo de ninguna de las maneras. En cuanto a 'Alaska y Mario', creo que me gustaría ser una Nancy Rubia unos días.



"ESTOS AÑOS HAN SIDO DE MUCHO APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN"

P: ¿Cómo viviste la vuelta a la televisión?

R: Soy el menos indicado para hacerlo. Este trabajo es tan intenso que se te olvidan las cosas. Estos años con Andreu han sido muy bonitos, de mucho aprendizaje y mucha diversión. Nunca había trabajado tanto y con tantas ganas, aparte de la amistad que poco ha poco ha ido surgiendo con el propio Andreu. Muy bonito, la verdad. Y en cuanto a la vuelta, pues ha sido muy muy absorbente, y lo sigue siendo. Debo confesar que me emocioné cuando vi a Andreu entrando al plató y recibiendo el aplauso del público. Yo, por mi parte, llevo tantas cosas en la cabeza en este momento que creo que aún estoy en shock y reaccionaré dentro de unas semana. Ya os avisaré entonces y os explico...



P: Buenafuente y Corbacho, dos monstruos (en el buen sentido) de la televisión... ¿Cómo es trabajar con ellos?

R: Estar entre amigos y llevar traje. What else?