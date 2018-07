'Dale al REC', el nuevo gran fracaso diario de Cuatro

Se veía venir, pero por alguna extraña razón Mediaset España decidió continuar adelante. Tras una semana de emisión, se confirma el rotundo fracaso de audiencia de 'Dale al REC', la última apuesta de Cuatro para sus tardes. Arrancó por debajo de 'El Comecocos' (3,2%) y tras una semana en antena el concurso no pasa del 2,4% de media y 249.000 telespectadores.



'Dale al REC' es el segundo sonado fracaso que acumula Ruth Jiménez en Cuatro. La presentadora sustituyó con acierto a Marta Fernández en 'Las mañanas de Cuatro' el pasado verano. Su profesionalidad y buen hacer le valieron el reconocimiento de la cadena que decidió seguir contando con ella para nuevos proyectos. Sin embargo, los espacios que Mediaset ha dejado en sus manos han sido más bien un regalo envenenado.



Levantar la tarde de Cuatro era tarea complicada, imposible con un formato como 'El Comecocos'. El concurso de oratoria, creación de Óscar Cornejo y Adrián Madrid ('Sálvame', 'La caja'...), se mantuvo tan solo 4 semanas en parrilla antes que Mediaset decidiera cargárselo tras sus paupérrimos registros de audiencia. El 12 de diciembre el espacio tocó fondo con un inimaginable 1,1% y 116.000 seguidores.



Pero en lugar de pasar página, Mediaset España decidió "reconvertir" el programa en otro formato, 'Dale al REC'. "'El Comecocos' evolucionará hacia la búsqueda de otra habilidad, la memoria a corto plazo, también conocida como memoria fotográfica", explicó Cuatro en una nota.



UN FRACASO CANTADO

Todos, excepto los directivos de Mediaset España, vieron en 'Dale al REC' un nuevo fracaso. El concurso, también de la productora Tintachina TV, arrancó su andadura con un discreto 2,8% (305.000), un resultado muy pobre que, sin embargo, resulta ser su máximo histórico hasta la fecha. Desde su estreno, el pasado 19 de diciembre, 'Dale al REC' mantiene una tendencia a la baja innegable. El concurso de Ruth Jiménez no pasó el viernes de un paupérrimo 2,1% (209.000).



Tras cinco emisiones, 'Dale al REC' acumula una audiencia media de 249.000 espectadores, o lo que es lo mismo no ha logrado pasar de un discreto 2,4%. Hasta este pasado viernes, la media de Cuatro era de un 5,8%, de modo que el nuevo concurso de Ruth Jiménez se ha mantenido en su primera semana de emisión 3,4 puntos por debajo de la media de su cadena.



Si siquiera el 'target comercial' (TC), el segmento más apreciado por los anunciantes, alcanza la media de la cadena, aunque sí supera al share del propio programa (+1,4 puntos). De todos modos, si observamos los datos de la tabla, apreciaremos cómo el TC ha caído hasta 1,5 puntos con respecto a su estreno (4,5% vs 3%).



'DALE AL REC' SUSPENDE EN TODOS LOS TARGETS DE EDAD

'Dale al REC' no logra tampoco el aprobado, ni siquiera raspado, en lo que a audiencia por targets de edad se refiere. El último "invento" de Tintachina TV se mantiene muy por debajo de la media de Cuatro en todos los sectores, siendo entre los jóvenes (13 a 24 años) donde mejor resultado obtiene este concurso.



Entre los espectadores de 25 a 34 años el programa anota un 4,1%; de 35 a 44 años un 3,1%; de 45 a 54 años un 2,3%; de 55 a 64 años un 1,6%%; y, finalmente, entre los espectadores mayores de 65 años el concurso se queda con un pobre 1,2%. Tampoco entre los más pequeños (niños) 'Dale al REC' despierta el interés, con un 2,4%.