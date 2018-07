Aunque todavía falta la firma, Mediaset España ha decidido dar luz verde a la renovación de 'El Cubo', el concurso que Cuatro ofrece de lunes a jueves en su 'access' prime time. La cadena cuenta hasta la fecha con 60 entregas grabadas, de las cuales tan solo han sido emitidas un total de 13.



Estrenado el pasado 8 de febrero, la adaptación española de 'The cube' acumula hasta este pasado 28 de febrero una media del 4,9% de share (999.000), un resultado negativo si tenemos en cuenta que la media de la cadena se sitúa varias décimas por encima de ese resultado. Sin embargo, en esta ocasión Mediaset parece haberse resignado.



Según ha conocido Objetivo TV, Cuatro y Europroducciones retomarán próximamente las grabaciones del concurso tras las vacaciones que su presentadora Raquel Sánchez Silva se ha tomado.



Los resultados de audiencia que el formato ha registrado en las últimas jornadas, nos indican fuentes cercanas a la cadena, han sido determinantes a la hora de decidir la renovación de 'El Cubo'. Aunque es cierto que el programa ha logrado superar el 5% en seis de sus entregas, el concurso se ha mantenido desde su estreno a gran distancia de sus competidores.



'EL CUBO', EL RIVAL MÁS DÉBIL DEL ACCESS

'El Cubo' no es rival para 'El intermedio' del Gran Wyoming y mucho menos para 'El Homiguero 3.0' de Pablo Motos. Mediaset, no obstante, parece haberse dejado llevar por los resultados que el formato anota entre los niños, los jóvenes y los espectadores entre 25 y 34 años, targets en los que el formato sí destaca por encima de su propia media.



'El Cubo' se mantiene incluso por debajo de los resultados que marcaban las reposiciones de 'Frank de la jungla', sin embargo, desde la marcha de 'El Hormiguero' ningún otro formato diario ha logrado mantenerse en torno al 5% en esta franja. En esta ocasión, Mediaset se ha resignado a ocupar la última plaza entre las cadenas privadas.



No hay que olvidar además que las cifras de las últimas jornadas vienen "apoyadas" por los buenos resultados que Cuatro ha marcado con el reality '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y las series 'Terra Nova' y 'House'. Será interesante comprobar la evolución de 'El Cubo' en las próximas jornadas.



NOVEDAD NULA

Aunque poco, 'El Cubo' ha dado de qué hablar, sobre todo, por su parecido con 'Uno para ganar', el concurso que Jesús Vázquez presentaba en la misma cadena hasta el pasado mes de enero. Resulta curioso que en España hayamos visto primero una variante –copia para algunos- y ahora nos programen la adaptación de 'The cube'. Porque 'Uno para ganar' no deja de ser una variante de 'El Cubo', con la diferencia de que las pruebas se realizan fuera de esa enorme urna de cristal.



Si en lugar de Cuatro hubiese sido otra cadena la que, tras 'Uno para ganar', hubiese lanzado 'El Cubo', vistos los antecedentes, Mediaset habría probablemente interpuesto hasta una demanda por plagio.



¿MISMOS RETOS? ¿MISMO VESTUARIO?

Dejando de lado, las similitudes entre uno y otro formato, son muchos los fallos que 'El Cubo' ya ha cometido en su corta vida en Cuatro. Y el espectador desde su casa no es ajeno a ello. El concurso abusa constantemente del llamado "efecto Matrix". La técnica del slow motion ya no solo muestra en cámara lenta la consecución o no de la prueba, sino que además ha pasado a utilizarse para resaltar las reacciones del participante.



Además, ¿cómo es posible que en su tercera entrega repitieran ya pruebas del primer programa? ¿Acaso no tienen pruebas suficientes? ¿Y ropa? ¿No tienen vestuario variado para cambiar la indumentaria tanto a la presentadora como a los concursantes entre programa y programa? Una cosa es que la productora grabe los programas uno tras otro en el mismo día y otra muy diferente es que repitan ropa un día sí y al otro también...