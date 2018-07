¿Cuánto sabes de 'Aquí no hay quien viva'?

'Aquí no hay quien viva' es una de las series estrella de Antena 3. La comedia celebra 12 años desde que se emitió su primer capítulo y para celebrar este cumpleaños como se merece, desde Objetivo TV hemos preparado un pequeño test para poner a prueba cuánto sabes de la serie. Si te atreves, dale a 'Participar' y demuestra que eres un experto en 'Aquí no hay quien viva'.



Tu resultado:

0-10: ¡Hace mucho que no ves 'Aquí no hay quien viva'! Haz un revisionado de la serie y recuerda los mejores momentos de Belén, Marisa, Mauricio y el resto de vecinos.

10-20: Te gustaba la serie, pero parece que estos 12 años no han pasado en balde en tu memoria. ¿Qué tal si recuperas tu episodio favorito y vuelves a reírte con las disparatadas situaciones de esta comunidad?

20-30: Eras de los seguidores más fieles de la serie. Veías todos los capítulos y, si te perdías alguno, ya te encargabas de verlo y sobre todo, de que nadie te lo contara.

30-40: ¡Enhorabuena! ¡Eras casi un vecino más! Después de 12 años te acuerdas de todas las bromas, los personajes y de todos los detalles de la serie. Eras un fan incondicional de la serie, no faltabas nunca a la cita con tu comedia preferida.