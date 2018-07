La crisis de las series de TVE

La crisis que está viviendo RTVE tras el recorte de 200 millones en su presupuesto, según anunció el Gobierno en enero, afecta especialmente a sus series. Jaume Banacolocha, socio fundador de Diagonal TV, en declaraciones a la agencia EFE, ve "prácticamente olvidada" las posibilidad de seguir con la serie histórica 'Isabel' y tampoco está asegurada aún la continuidad de 'Amar en tiempos revueltos'.



La serie protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho aún no se ha estrenado en la cadena pública para que no compute su gasto, lo que provoca según Banacolocha, que las demás cadenas tampoco inviertan en ficción, "y por tanto se está perjudicando al sector de producción de forma alarmante".



Estas declaraciones se produjeron durante la presentación de la novela de 'Amar en tiempos revueltos', cuya nueva temporada tampoco está asegurada: "Nadie nos ha dicho nada todavía al respecto", ha asegurado el productor, aunque esta ficción de sobremesa tiene aún un "margen" de tiempo.



SIN PERSPECTIVAS DE UNA SEGUNDA TEMPORADA DE 'ISABEL'

Jaume Banacolocha ha explicado que la serie 'Isabel', que tiene rodados 13 episodios, estaba pensada para continuar con otra temporada, puesto que la primera tanda acaba con la coronación como reina de Castilla y su matrimonio con Fernando II de Aragón. "Nos falta mostrar quién fue Isabel la Católica y lo que significó su reinado", ha señalado el productor, quien ha lamentado que no se emita esta "apuesta por una serie histórica que relata un momento de importante de la historia de España".



"Las perspectivas de hacer una segunda temporada están prácticamente olvidadas. Nos quedan muy pocos días para saberlo, pero tal y como está TVE dudo de que podamos tener una noticia positiva", ha remarcado.



Según Banacolocha, el parón de la ficción en TVE está provocando un "efecto dominó" en otras cadenas, "que hasta ahora se habían visto obligadas a meterse en la ficción y competir para estar en el mercado, provocando al creación productoras y muchos puestos de trabajo".