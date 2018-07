El coste de un minuto de una serie en RTVE cubre otros "servicios esenciales"

Del mismo modo, en declaraciones a RNE que recoge Europa Press, ha criticado algunos de los sueldos de la corporación. "Hay aquí alguno que tiene un sueldo que no se corresponde con un servidor público, si se es un servicio público es un servicio público. Y, por tanto, no se está en el mundo privado", ha insistido para defender que RTVE no tiene que competir con las cadenas privadas en las misma condiciones.



En este sentido, ha asegurado que no entiende algunos de esos sueldos, al igual que los precios que se pagan por una serie, que "no las pagan las privadas porque no pueden". "Lo estamos pagando con el presupuesto de todos los españoles", ha añadido.



En todo caso, ha abogado por financiar el servicio público, pero reduciendo el presupuesto. "Cuando entras en una empresa privada y te pagan un sueldo pues chico ahí es cuestión de los accionistas, pero aquí los accionistas que somos todos los españoles", ha insistido, al tiempo que ha subrayado que no se "deben pagar determinados precios y costes en un servicio público" y que ese dinero se necesita para otros servicios públicos "muchos más fundamentales y básicos".



Por otro lado, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha explicado, en declaraciones a TVE, que se está hablando hablando para llegar un acuerdo y resolver la situación de interinidad en la Corporación de RTVE. "No depende sólo del PP, también del PSOE. Espero que se pueda llegar a un acuerdo", ha añadido.