Concha García Campoy: "Con vuestro apoyo me estoy recuperando"

Concha García Campoy ha reaparecido en la Red para volver a tranquilizar a golpe de 'tuit'. La periodista, que se recupera tras serle detectada leucemia en Navidad, ha agradecido de nuevo el ánimo de sus seguidores y amigos: "Con vuestro apoyo me estoy recuperando".



El pasado día 27 de enero fue concretamente la última aparición en la conocida red social de la presentadora de Telecinco. Aquel día, Campoy cumplió con su promesa de ir informando tras revelar ella misma que padece esta grave enfermedad.



"Os sigo y espero estar pronto con vosotros. Os abrazo uno a uno", 'twitteó' entonces la periodista, que volvió a hablar sin tapujos de "leucemia" al tiempo que, no obstante, tranquilizó a sus seguidores: "España está a muy buen nivel médico".



"Con vuestro apoyo me estoy recuperando, superando etapas con paciencia y ánimo. Gracias de corazón, os sigo aunque aparezca poco, por ahora", ha publicado ahora la también portavoz de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión.



Precisamente, Concha García Campoy también se ha querido acordar de sus compañeros de esta institución, que rendirán homenaje a los profesionales que protagonizaron la historia de la pequeña pantalla en España bajo el título 'Tesoros vivos de la televisión'.



"El martes homenaje a los 'tesoros vivos' de la televisión. Cómo me gustaría acompañar a los compañeros de la Academia... ¡Hasta pronto!", se ha lamentado la periodista al no poder asistir a este acto que será presentado por os veteranos Matías Prats y Olga Viza.



La presentadora del Matinal de Telecinco, que se incorporó a la plantilla en enero de 2011, también ha aprovechado para mandar "mil besos" a compañeros y conocidos como Josto Maffeo, Máxim Huerta, Juan Serrano, Amalia Enríquez o Fernando Jerez.



Concha García Campoy reveló el pasado día 10 de enero en Twitter que padecía leucemia después de que la cadena de Mediaset anunciara un día antes que estará de baja "unos meses" tras ser hospitalizada durante las vacaciones navideñas.



"¡Tanto cariño me va a curar! Muchísimas gracias a todos. Tengo leucemia pero también ánimo de lucha, buenos médicos y muchísimo afecto", confirmó la conocida periodista en su cuenta de la conocida red social.