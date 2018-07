Concha García Campoy se somete a un nuevo trasplante de médula

"Os anuncio que hoy es mi nuevo cumple. Me acaban de trasplantar un cordón umbilical que abre nuevas esperanzas para mi curación", escribía la periodista Concha García Campoy en su cuenta de Twitter tras someterse a un nuevo transplante de médula.



"Perdonad por no responder, me es imposible, pero soy muy consciente de la cantidad de energía y cariño que me habéis enviado este tiempo!", ha relatado la periodista en otro 'tuit'. "Os contaré cosas en la medida que pueda. Os quiero un montón. Un abrazo inmenso!", añade en otro.



García Campoy también ha agradecido la labor del equipo del doctor Miguel Angel Sanz, responsable de la operación. "Punteros en el mundo en este tipo de trasplantes. Y grandes personas", añade.



"Me siento afortunada por los equipos que me han tratado en La Zarzuela y en La Fe. Ahora a seguir luchando con vuestro apoyo. Os leo siempre", indica la periodista.