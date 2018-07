Competencia multa a Telecinco con 15,6 millones de euros

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto a Mediaset España una multa de 15,6 millones de euros por incumplir algunas de las condiciones a las que la compañía se había comprometido cuando se autorizó la fusión entre Telecinco y Cuatro.

El regulador aprobó en octubre de 2010 la operación de concentración, siempre sujeta a una serie de compromisos presentador por la propia Telecinco. A su juicio ha incumplido tres de estas condiciones.

"Con esta actuación es la propia CNC la que pone en entredicho sus decisiones y la función que particularmente viene desarrollando en los últimos años, especialmente en el sector audiovisual", han apuntado fuentes de la cadena. Por este motivo, fuentes del grupo han asegurado que la compañía recurrirá la sentencia ante la Audiencia Nacional.



En su resolución, el Consejo de la CNC considera acreditado que Mediaset ha incurrido en una infracción muy grave, castigadas con hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.



Concretamente, en una resolución previa del Consejo de la CNC de junio de 2012, que ha dado lugar a la multa, el organismo considera probado que Mediaset no ha cumplido con la obligación de separación funcional entre Publiespaña y Publimedia como resultado de la presencia de las mismas personas en los órganos de administración de ambas.



Asimismo, Competencia apunta que Mediaset retrasó "injustificadamente" la renuncia a los derechos de adquisición preferente de contenidos audiovisuales y en el otorgamiento de los derechos de opción para el ajuste de la duración de los contratos vigentes, que en algunos casos no ofreció.



Además, la CNC señala que Mediaset incluyó cláusulas prohibidas en determinados contratos para la adquisición de contenidos audiovisuales y afirmó que existían indicios de su incumplimiento por Mediaset, mediante el desarrollo de una estrategia de vinculación de facto de la venta de publicidad de sus canales, que se habría visto reforzada por la introducción de un nuevo modelo de comercialización de la publicidad de Mediaset.



Los anunciantes llegaron a un acuerdo con Antena 3 el pasado 25 de enero, por el que la televisión del grupo Planeta se comprometió a aceptar las condiciones que decida imponer la CNC para "garantizar la competencia" en el sector de la televisión en España siempre que "no generen efectos distorsionadores en el mercado".