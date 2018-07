PP y CiU abandonan el consejo de RTVE sobre la homilía del obispo de Alcalá de Henares

La carta de protesta será enviada en nombre de esos cinco consejeros, ya que al ausentarse de la reunión los tres consejeros propuestos por el PP y el propuesto por CiU, que no ha querido votar el asunto al entender que se salía de las competencias del Consejo de Administración de RTVE, no había quórum suficiente como para poder decidir una resolución institucional como órgano de gobierno de RTVE, según han explicado a Europa Press fuentes del consejo.



El debate ha generado polémica desde el principio, ya que, ante los consejeros nombrados por el PP se han negado a incluirlo en el orden del día de la reunión. No obstante, tras un debate inicial, la inclusión se ha sometido a votación y ha sido incluida como último punto de la reunión con los votos a favor de los cinco consejeros de PSOE, IU, ERC y UGT, y la oposición de los tres consejeros del PP.



Sin embargo, finalmente el Consejo de Administración no se ha podido pronunciar oficialmente sobre el tema, ya que al llegar a ese punto de la reunión los consejeros nombrados por el PP se han levantado y se han ido, con lo que ya no había quórum suficiente para tomar ninguna decisión.