CCOO asegura que RTVE prepara un ERE de 1.800 despidos

En cambio, fuentes de la dirección de RTVE consultadas tras conocerse la nota de COO descartaron "con rotundidad" que en Prado del Rey se haya decidido poner en marcha un ERE. "No hay nada de eso", subrayaron.



Según el sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo, "la reducción del presupuesto y la falta de un plan de futuro para RTVE que no sea reducir costes, gastar menos en programación y la reestructuración del organigrama de TVE, RNE y medios interactivos parece ser la estrategia de Echenique para llevarnos a la única solución que el gobierno del PP ha encontrado para la crisis: despidos".



"Si es grave la información a la que hemos tenido acceso, no lo es menos la actitud de la dirección de falta de transparencia, ocultismo, y una clara manipulación en sus declaraciones", agrega CCOO.



Cuando González-Echenique tomó posesión de su cargo el verano pasado, se reunió con los sindicatos y les tranquilizó que en RTVE no habría un nuevo ERE ni medidas 'traumáticas' como las que se apuntaron desde distintos medios de comunicación al poco de llegar él al cargo. "Le hemos trasladado nuestra preocupación por estas noticias, pero él nos ha dicho que no hay nada de un ERE", dijo entonces tras aquella reunión celebrada en julio el secretario general de UGT en RTVE, Jesús Trancho.



A Echenique le preguntó el PSOE en su primera comparecencia parlamentaria de finales de septiembre por la posibilidad de un ERE, ya que los socialistas vienen sosteniendo que estos presupuestos esconden la intención de un ajuste de plantilla en RTVE.



Echenique manifestó que tratarán de evitar una reducción de personal "por todos los medios" y que un ERE no se pondrá como primer elemento de negociación en la mesa del convenio colectivo.



En su comunicado, Comisiones Obreras aseguró que Echenique "ha venido a liquidar RTVE, y empezará con un expediente de regulación de empleo, que para eso lo ha reformado el gobierno de Rajoy, para hacerlos fáciles, rápidos y baratos".