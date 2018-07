Canal+ estrena su nuevo canal dedicado a las series

Canal+ estrenará este domingo su nuevo canal dedicado a las series, Canal+ Series, que se presentó este jueves en el Palacio de Neptuno de Madrid, con la presencia de Alex Martínez Roig, director general de contenidos de Canal+; Miguel Salvat, director de Canal+ e Iñaki Martikorena, director creativo de Canal+.



El nuevo canal nace con la vocación de emitir series, hablar de series y convertirse en una referencia, según ha indicado el grupo, que ha apuntado que la cadena incluirá estrenos, maratones, especiales, series en versión original y doblada, con subtítulos en castellano y en su idioma original, con estrenos simultáneos a su emisión en EEUU, con información al día sobre rodajes, novedades, todos los géneros y nacionalidades, producciones propias y formatos innovadores.



Además, a través de Yomvi, la plataforma digital de Canal+, habrá series disponibles en temporada completa desde la primera emisión y la posibilidad de disfrutar de cada episodio donde y cuando quieran los usuarios, a la medida de cada seriéfilo.



Entre las series que incluye el nuevo canal: 'The Blacklist', toda la temporada de 'Orange is the new black' y las cinco de 'Breaking Bad'; 'Nashville', 'House of life', 'Ray Donovan', 'El show de Michael J. Fox', 'Getting On', 'Ja'imie Private School', 'Los crímenes de Fjällbacka', 'Masters of Sex', 'Boardwalk Empire', 'Rake', 'Banshee', 'Girls', 'Shameless', 'The Newsroom', 'Juego de Tronos', 'Mad Men', 'Spartacus', 'Los Informáticos', 'Hello Ladies', 'Boss', 'True Blood', 'Looking', 'Archer', 'House of Cards', 'En Terapia', 'Political Animals', 'Web Therapy', 'Fringe', 'Weeds', 'Episodes', 'Little Britain' y la última producción de HBO 'True Detective', que llegará a Canal+ Series el próximo mes de enero.