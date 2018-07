Buenafuente: "No os libraréis tan fácilmente de mí"

Andreu Buenafuente ha descansado estas vacaciones y ha escrito en su blog que volverá con "un programa de comedia que esté a la altura de los espectadores".



No sabemos nada más, sólo que será un programa de humor porque como él dice"la comedia, como siempre, sigue siendo la mejor llave para abrir puertas y mentes. y, de paso, reírte un poco que buena falta nos hace".



Buenafuente ha dicho a sus seguidores que "no os libraréis tan fácilmente de mí. Me siento más en forma que nunca".



'BFN'

El pasado mes de julio, Buenafuente se despidió de su audiencia con un "hasta siempre". La última temporada de 'BFN' en La Sexta terminó con un 6,9% de share y más de medio millón de seguidores fieles al humor de Andreu y su equipo.



El presentador terminó con una frase muy emotiva "cada día entro por aquí, pero nunca he salido. Voy a ver cómo es esto de salir. Eso sí, como buen catalán y cómico, voy a apagar la luz que esto gasta mucho", entre risas.



Sin embargo, parece que ha sido un "hasta luego" porque próximamente podremos verlo embarcado en un nuevo proyecto de lo que él sabe hacer: el humor.