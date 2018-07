'Broadchurch' es "tan convincente como una obra de teatro"

David Tennant es el protagonista de la serie 'Broadchurch', que el próximo miércoles estrena Antena 3 (a las 22:30 horas). Tras dar vida a la décima encarnación del 'Doctor Who', el éxito internacional le ha llegado con la serie del canal británico ITV, 'Broadchurch', que se alzó con el BAFTA a la mejor ficción en la última edición de estos premios.



'Broadchurch' se centra en la investigación de la muerte en extrañas circunstancias de un niño de 11 años. El propio Tennant cuenta que se quedó enganchado al leer por primera vez el guión de la serie y que desde entonces quiso interpretar al inspector Alec Hardy.



Tennant nos da algunas pistas de la personalidad de su personaje en la ficción. "No es un tipo muy sociable y no tiene mucha habilidad para tratar a las personas", explica Tennant. Su forma de ser se entenderá mejor conforme la serie avance en la trama, ya que el inspector Alec Hardy se traslada a un pequeño pueblo de Dorset (Inglaterra) para pasar desapercibido de caso que le persigue. Hardy "no está libre de secretos y dificultades, es por esto por lo que acaba en el pueblo de Dorset", según el propio Tennant.



El inspector Hardy tendrá que trabajar junto al equipo de policías local, dirigido por la sargento Ellie Miller, a la que da vida la actriz Olivia Colman. "Ellos son muy diferentes, vienen de sitios muy distintos" explica Tennant sobre la relación de los dos protagonistas. En la serie veremos como "las circunstancias" harán "que tengan que confiar el uno en el otro" y conforme avance la serie trabajarán "de una forma más cercana, mucho más de lo que se hubieran imaginado en un principio", nos cuenta misterioso el actor



David Tennant también tiene palabras para Chris Chibnall, el escritor y creador de 'Broadchurch'. Se declara "fan" de él, "tanto en lo personal, como en lo profesional". Entre esta admiración y las ganas que tenía Tennant de trabajar con el director de la serie, James Strong, fue fácil convencerle de aceptar el papel. Tan solo ver el guión con sus nombres, "fue suficiente" para que se involucrara "de lleno" en la aventura.



Tennant nos confiesa que al principio tuvo dos guiones para echarles un ojo. Se los leyó "de principio a fin" y quería "saber desesperadamente que era lo que ocurriría a continuación".



La serie trata un tema delicado, como es la muerte de un niño de 11 años en extrañas circunstancias. "Es un drama", dice Tennant, por lo que "intentamos reflejar experiencias y emociones humanas" para que sea más real. "Creo que en los guiones hay mucha empatía emocional que atraerá a la audiencia, es algo presente en nuestras experiencias como seres humanos", explica el actor escocés.



Para él, la grabación de la serie "ha sido una experiencia muy feliz". Sobre todo, destaca el "fantástico trabajo con el talentoso equipo de la serie". A principios de octubre le volveremos a ver interpretando el mismo personaje en el remake estadounidense que Fox ha hecho de la ficción, 'Gracepoint', junto a Anna Gunn.