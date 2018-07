'Black Mirror' vuelve a romper la televisión

Avalada por pública y crítica, 'Black Mirror' regresa a España de la mano del canal privado con su segunda temporada, que continúa con el formato de la primera entrega: tres capítulos independientes, creados por Charlie Brooker, que sorprenderán a sus espectadores.



Como ha asegurado el propio Brooker, las historias continuarán moviéndose en ese punto en el que la realidad, la ciencia ficción y lo posible se dan la mano. Todo es factible en un entorno donde la tecnología y las redes sociales toman cada vez más protagonismo.



'Black Mirror' ofrecerá de nuevo tres relatos independientes en los que propone llevar al extremo el papel que juega o jugará la tecnología en nuestro día a día para, en realidad, ir un paso más allá y explorar cuáles son los límites del ser humano.



El primer episodio, 'Ahora mismo vuelvo (Be Right Back)', refleja un giro terrorífico en el mundo de las redes sociales. Martha (Hayley Atwell) es una chica que utiliza un nuevo servicio online para 'comunicarse' con su novio muerto Ash (Domhnall Gleeson). Según Charlie Brooker, "es una historia de 'Y si...' ¿Te imaginas que una vez muerto, tu Twitter y tu Facebook se actualizaran solos? ¿Y si existiera un software que imitara tu personalidad?".



El segundo capítulo, 'El momento Waldo (The Waldo Moment)', tiene como protagonista a Daniel Rigby, que interpreta a Jamie Salter, un cómico fracasado que se convierte en la voz de Waldo, un anárquico personaje animado de un típico late night de humor. La vida de Salter se escapa de control cuando, frustrado por el mundo de la política, el oso azul Waldo se convierte en un firme candidato en las próximas elecciones. En este episodio, Jason Flemyng interpreta a Jack Napier, un ejecutivo de la televisión.



En la tercera historia, 'Oso blanco (White Bear)', Lenora Crichlow ('Being Human') interpreta a Toni, una mujer amnésica que huye de una figura hostil ('Michale Smiley'). Ian Bonar ('Skyfall') y Tuppence Middleton completan el reparto de este thriller.