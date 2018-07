Bertelsmann pide una comisión independiente que persiga las webs ilegales

El responsable en España del grupo editorial y mediático alemán Bertelsmann, Fernando Carro, ha intervenido este miércoles en el Foro de la Nueva Comunicación, en el que ha sido presentado por el consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, quien ha destacado su "naturaleza de buen gestor".



Carro ha señalado hoy que la nueva Ley de Propiedad Intelectual es "un paso adelante", pero ha considerado que la "clave" es dotar de medios y recursos a una comisión independiente para perseguir a las webs ilegales.



El consejero delegado de Bertelsmann España ha señalado que con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que se encuentra en tramitación en el Congreso, el Gobierno "tiene una oportunidad" para luchar contra las descargas ilegales de contenidos. "Por primera vez las empresas hemos realizado importantes propuestas de protección de contenidos digitales", ha asegurado el representante de Bertelsmann, quien ha confiado en que éstas sean atendidas para que "la reforma se convierta en la base de nuestras próximas inversiones".



Carro ha recalcado que al contrario que en Alemania, en España hay un problema de educación. "La gente se jacta de bajarse contenidos ilegales", ha dicho. Y no obstante, en Alemania se persiguen "mucho más" las bajadas de contenidos ilegales; mientras que en España "no hacemos nada, a pesar de que por nuestra educación e idiosincrasia lo necesitaríamos más".



En cuanto a la participación de Bertelsmann en Atresmedia (casi un 20 %), ha asegurado sentirse encantado con ese porcentaje, aunque ha subrayado que le gustaría "hacer "más negocios" a través de la productora del grupo. Fernando Carro ha subrayado que España es una "pieza clave" en la maquinaria internacional del grupo y ha señalado que el endeudamiento "apenas es significativo" -dos veces el ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización). Ello, ha dicho, les coloca en una "excelente posición para nuevas aventuras empresariales", para las que disponen de más de 3.000 millones de euros.



Carro ha asegurado que entre las prioridades del grupo están las inversiones en educación y ha adelantado que la intención en los próximos cinco años es contar con una división en este sector que facture 2.000 millones de euros mínimo. "Darle la vuelta" al negocio de las revistas en España es otro de los retos, ha asegurado. El responsable de Bertelsmann España ha negado de manera "rotunda" que el grupo vaya a salir a bolsa, pues ya no tiene problemas de financiación, y ha incidido en que el futuro de éste en España y en el mundo es digital.