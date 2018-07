'Bates Motel' se estrenará en TNT España

TNT estrenará la primera temporada de 'Bates Motel' en exclusiva en España el próximo martes 17 de septiembre (a las 22:30 horas), protagonizada por el joven Freddie Highmore y Vera Farmiga, quienes darán vida al asesino de 'Psicosis' (Norman Bates) en su juventud y a su madre (Norma Bates), respectivamente.



La serie narrará los hechos anteriores a los acontecidos en 'Psicosis', la obra maestra del terror y el suspense de Alfred Hitchcock. El espectador conocerá la historia oscura y tortuosa de Norman Bates y su madre Norma, una relación retorcida y poco convencional, a juzgar por el terrible efecto que tuvo en el muchacho. Tras el gran éxtio de su estreno en Estados Unidos, la serie ya tiene confirmada una segunda temporada.



'Bates Motel' tiene como actor principal a Freddie Highmore, que ya protagonizó 'Charlie y la fábrica de chocolate' y que representará a Norman Bates en su juventud. Además, Vera Farmiga, actriz nominada a los Globos de Oro, BAFTA y Oscar por su papel en 'Up in the air', se mete en la piel de su madre Norma.