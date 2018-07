Atresmedia, líder en internet, bate récord con máximos históricos de Antena 3, laSexta y Onda Cero

Octubre histórico para las webs del Grupo Atresmedia que alcanzan la mejor marca de su historia con más de 18,7 millones de usuarios únicos. Esta cifra consolida al grupo como líder del sector audiovisual por decimonoveno mes consecutivo (abril 2016). Además, Atresmedia es el que más crece frente a los registros de octubre de 2016 (+29%), según datos de comScore, medidor recomendado de audiencias digitales.

ATRESMEDIA: líder un mes más en consumo de TELEVISIÓN DIGITAL

Más de 2,5 millones de usuarios, un millón de usuarios por encima de su competidor (+73%), visitaron las webs del Grupo Atresmedia para disfrutar de la variedad y calidad de los contenidos audiovisuales que ofrecen.

antena3.com alcanza la mejor marca de su historia con 8,1 millones de usuarios, cifra con la que revalida su posición de web de televisión líder, y que supone un crecimiento del +22% con respecto a octubre de 2016

antena3.com revalida este mes su estatus de web de televisión líder en septiembre con su máximo histórico: 8,1 millones de usuarios.

El portal informativo de la web de la cadena, antena3.com/noticias/ ha superado sus registros con creces en un mes marcado por la situación política en Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre. La web de ‘Antena 3 noticias’ ha sido un fiel reflejo de la excelente cobertura llevada a cabo tanto por los informativos de Antena 3 como por los programas de actualidad de la cadena, entre los que destaca ‘Espejo Público’, además de publicar en tiempo real cada movimiento que se producía entorno a la crisis política en Cataluña.

Asimismo, antena3.com ofreció a los usuarios el mejor contenido de entretenimiento de la televisión. A la web de Antena 3 llegó la esperada temporada final de ‘La casa de Papel’, los mejores momentos de ‘Tiempos de guerra’, las actuaciones más divertidas de ‘Tu cara me suena’ y las visitas de Jason Derulo o los protagonistas de ‘Stranger Things’ Millie Bobby Brown y Noah Schnapp ‘El Hormiguero 3.0’.

Además, la ‘Champions Total’ volvió en octubre a Antena 3 con los encuentros entre el Real Madrid – Tottenham y Olympiacos – Barcelona.

Récord también para lasexta.com con 6 millones de usuarios, la web de televisión que más crece con respecto a septiembre (+36%) y la tercera web de televisión en España.

Octubre también ha sido un mes de récord para la web de laSexta, que superó, por primera vez, los 6 millones de usuarios. Con esta cifra, lasexta.com se consolida como tercera web de televisión de España y es también la que más crece frente a los datos de septiembre (+36%).

En un mes claramente centrado a nivel informativo en la situación política en Cataluña tras el 1-O, directos, conexiones y programación especial coparon tanto la parrilla de laSexta como la web de la cadena para contar la última hora de la actualidad catalana.

Tanto el site de Noticias de lasexta.com como los sites de programas informativos por excelencia de la cadena, ‘Al Rojo vivo’, ‘Más vale tarde’ y ‘El Objetivo’, se inundaron de noticias para acercar a los usuarios en tiempo real todo lo que acontecía en Catatuña.

antena3.com se posiciona como la web de televisión que más crece con respecto al mismo periodo de 2016, con un crecimiento del +30%. Por su parte, lasexta.com supera en un +27% lo datos obtenidos durante lo que va de año con respecto al año anterior.

ATRESPLAYER consolida su liderazgo como plataforma de vídeo online de televisión con más de 3,1 millones de usuarios, un +9% más con respecto a los registros de octubre de 2016, frente a la caída de su principal competidor.

Con 3,1 millones de usuarios únicos, ATRESPLAYER fortalece su posición de plataforma de vídeo online de televisión líder en octubre. Esta cifra supone un crecimiento del +31% con respecto a los datos de septiembre, y de un +9% frente a sus registros interanuales.

Los usuarios eligieron ATRESPLAYER como la plataforma donde poder seguir las emisiones en directo de todos los programas de actualidad del Grupo, así como de la programación especial que hubo en octubre para ofrecer a los usuarios la mayor cubertura informativa en torno a la situación política de Cataluña.

Además, los usuarios ha elegido la plataforma de ATRESMEDIA para disfrutar de los contenidos de todos sus canales donde y cuando quieran, entre los que destacan ‘Tiempos de guerra’, ‘Tu cara me suena’, ‘El Hormiguero 3.0’, La casa de papel’, ‘El Intermedio’, la nueva temporada de ‘The Big Bang Theory’, pegada a su estreno en EE.UU, todos los programas como ‘Espejo Público’, ‘Al rojo vivo’ o ‘Más vale tarde’ y ahora también todo el contenido infantil de Neox Kidz: ‘Mutant Busters’, ‘Shin Chan’ o ‘Cómo entrenar a tu dragón’, entre otras.

La Champions Total volvió a ATRESMEDIA en octubre con los encuentros en Antena 3 entre el Real Madrid – Tottenham y Olympiacos – Barcelona.

La aplicación ATRESPLAYER supera ya los 10 millones descargas. La gran oferta multiplataforma de ATRESPLAYER acerca sus contenidos a los usuarios para que puedan acceder desde cualquier dispositivo: PC, tableta (iOS, Android y Windows), Smartphone (iOS, Android y Windows), Smart TV, consolas de videojuegos, accesos desde Google Chromcast y desde el pasado mes de junio, Apple TV y en Android TV, De esta forma, ATRESPLAYER ofrece a sus usuarios la mayor variedad multidispositivo para disfrutar de todos los contenidos de ATRESMEDIA.

En octubre más de 2,5 millones usuarios (dato solo de consumo desde PC) acudieron a las webs de ATRESMEDIA para ver y disfrutar de las series, programas, informativos, Champions, telenovelas, contenido infantil y mucho más que ofrece el grupo, un +73% más que su principal competidor (1MM). Además, ATRESMEDIA es el grupo audiovisual que más crece en audiencia de vídeo con respecto a los datos de septiembre (+28%) y el único que crece frente a los datos del mismo periodo de 2016 (+7%).

ondacero.es vuelve a batir récord con más de 1,9 millones de usuarios, cifra que la coloca como segunda web de radio generalista en España y la que más crece con respecto a septiembre (+34%) y frente a los de octubre de 2016 (+106%).

Con más de 1,9 millones de usuarios en octubre, ondacero.es logra su mejor dato histórico, se posiciona como segunda web de radio generalista de España y es la que más crece en el mes. Además, ondacero.es es también la radio generalista que más crece interanualmente, duplicando los registros de octubre de 2016.

Toda la actualidad informativa en torno a la situación política en Cataluña que marcó el mes de octubre, con las coberturas especiales del programa dirigido por Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas ‘Más de uno’, así como el seguimiento de las retrasmisiones deportivas, tanto de la Champions como de los partidos de liga, a través de Radioestadio llevaron a los usuarios a elegir Onda Cero como emisora de referencia en directo, bien a través de la web ondacero.es o bien a través de su aplicación, disponible iOS y Android.

‘El transistor’, el programa de actualidad deportiva que conduce José Ramón de la Morena, atrajo en octubre a nuevos usuarios con las visitas de Keylor Navas, Julen Lopetegui, Florentino Pérez o Zinedine Zidane. Por su parte, ‘Julia en la onda’, mantuvo en octubre los buenos registros que llevan cosechando a lo largo de 2017.

La web de Europa FM, que ofrece a sus oyentes la mejor variedad musical, así como los programas más divertidos e irreverentes que caracterizan a la emisora, como Levántate y Cárdenas, Ponte a prueba o Vamos tarde, encadena un año por encima del millón de usuarios únicos y refuerza su posición como segunda radio musical en internet en España.

Más de 792.000 usuarios únicos visitaron Flooxer en octubre

Con más de 792.000 usuarios en octubre, Flooxer mantiene su posición en el Top 10 de su categoría en comScore, donde compite con plataformas como YouTube o Vimeo.

Tras su lanzamiento en septiembre, los nuevos canales de contenido original que aterrizaron en Flooxer. HYPNO, GIRL’S TIME, FUN UP!, SQUAD, TOP TRENDING VÍDEO y OVER POWER empezaron a generar contenidos entre los que se encuentran ‘Mongolia te lo explica’ es el formato exclusivo de Darío Adanti y Edu Galán, creadores de la revista Mongolia para el canal ‘Hypno’ o ‘Buster’, una serie para el canal Top Trending Video de los creadores de Malviviendo.

Además, los chicos de SQUAD siguen arrasando entre los más jóvenes con nuevas entregas de los formatos de ‘AuronPlay’, ‘8cho’ o ‘Wismichu’.

Temáticos&Partners ATRESMEDIA: la mayor oferta de webs temáticas de un medio de comunicación en España

Los Temáticos&Partners de ATRESMEDIA son un eje fundamental a través del que ofrecer a los usuarios la mayor oferta de sites temáticos de un medio de comunicación en España.

Y por parte de los partners, este mes destacan:

Con más de 1,3 millones de usuarios únicos, un +16% con respecto a los datos de septiembre guiainfantil.com mantiene su consolidada posición como portal de referencia sobre el mundo del parenting y el cuidado familiar.

El conjunto de sites de Economía Digital logra su segunda mejor marca en octubre con más de 3,3 millones de usuarios. Economíadigital.es alcanza su máximo histórico en octubre con 1,5 millones de usuarios, cifra que supone un crecimiento del +36% con respecto a los datos de septiembre.

Las webs del grupo Motorpress Ibérica se incorporaron en octubre a la familia de Partners de ATRESMEDIA. Sus sites de temáticas de deporte y motor, acumularon en este mes más de 2,2 millones de usuarios únicos.