Sin acuerdo en el consejo de RTVE sobre si sus informativos son "imparciales"

RTVE vuelve a quedarse sin presidente tras el desacuerdo del Consejo de Administración. Ha votado por mayoría un texto, que leerá el presidente de turno de RTVE, Jesús Andreu, en su comparecencia este miércoles ante la Comisión Mixta de Control de RTVE, en el que el consejo no se pronuncia expresamente sobre si los informativos son "imparciales" o no.



La división ha surgido cuando los consejeros acordaban las respuestas que Andreu dará mañana a las preguntas que le formulen los miembros de la Comisión Mixta de Control de RTVE en el Senado. Los consejeros han conseguido un acuerdo por unanimidad en todas las respuestas, salvo aquellas referidos a los informativos, que han provocado un debate en el seno del consejo.



Concretamente, la respuesta que dará Andreu a una pregunta del PP sobre la opinión del Consejo de Administración de la Corporación RTVE acerca de si los Servicios Informativos de Televisión Española (TVE) garantizan actualmente "la necesaria imparcialidad y equilibrio informativos" ha provocado hasta tres votaciones de propuestas distintas.



Así, mientras que algunos consejeros, a propuesta de los nombrados por el PSOE, querían responder expresamente que los servicios informativos cumplían con la "imparcialidad" y "equilibrio informativo" necesario, otros consejeros, los nombrados por el PP, se han opuesto y han pedido todo lo contrario, que se reconociera expresamente que los servicios informativos no eran imparcialmente y finalmente otro bloque de consejeros han propuesto algún tipo de respuesta que contentara a todos.



El presidente de turno ha optado por votar las tres propuestas. La primera propuesta, que defendía responder expresamente que los informativos de RTVE son "imparciales", ha recibido el apoyo de los dos consejeros del PSOE, el de IU y el UGT, cuatro votos en contra (los del PP) y dos abstenciones (el de CiU y ERC). La segunda propuesta, que defendía todo lo contrario, que los informativos no eran imparciales, también se ha votado y ha recibido el apoyo de los cuatro consejeros del PP, cuatro votos en contra (los dos del PSOE, el de IU y el UGT) y dos abstenciones (el de CiU y ERC).



Los informativos no han sido el único asunto que ha dividido al Consejo de Administración en su reunión de este miércoles. Tras estas votaciones, la consejera propuesta por IU, Teresa Aranguren, ha propuesto una votación para expresar el apoyo del consejo a los periodistas de RTVE y a los consejos de informativos, a raíz de un cruce de acusaciones entre la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la presidenta del Consejo de Informativos de TVE, Yolanda Sobero, sobre la supuesta falta de imparcialidad de los periodistas de la pública.