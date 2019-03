‘Mujeres y hombres…’ negocia con Arturo su incorporación al programa

'Gran Hermano' para todo. Ese parece ser cada vez más el lema de Telecinco. No conforme con las galas, el debate y las tertulias que se llevan a cabo en los diferentes espacios de su parrilla, Telecinco ha decidido contar con dos antiguos concursantes con el fin de levantar los discretos resultados de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.



Según ha conocido ObjetivoTV.com, Arturo Requejo se sumará próximamente al programa de citas. La productora MagnoliaTV se encuentra en estos momentos negociando su incorporación, no obstante, su fichaje se da ya prácticamente por cerrado. Arturo se suma al dating show de Telecinco, tras el sonado fichaje de Indhira ('Gran Hermano 11') como nueva tronista.



Telecinco demuestra nuevamente su desesperación ante la tendencia a la baja que refleja su espacio matinal. La privada confía en que la entrada de la polémica pareja sirva para levantar las preocupantes audiencias que 'Mujeres y Hombres y Viceversa' arrastra en los últimos meses. En estos momentos, 'La Ruleta de la Suerte' se mantiene muy por encima del programa de Emma García, a más de 4 puntos de distancia.



No es la primera vez que Telecinco intenta que Arturo Requejo entre a formar parte de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Tras su expulsión de 'Gran Hermano', el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ya intentó contar con él. Las elevadas pretensiones económicas del vasco frustraron entonces la operación. Ahora, un año después, el acuerdo es ya una realidad y su entrada en el programa un hecho, según ha sabido ObjetivoTV.



Se desconoce, por el momento, si ha sido el ex "gran hermano" el que ha exigido una compensación menor por su participación o si finalmente ha logrado su objetivo aprovechando la necesidad del programa por tenerle tras el bajón de audiencia de esta temporada.



TERCERA VEZ QUE TELECINCO RECURRE AL MISMO TEMA



Telecinco vuelve a incidir en lo mismo, dejando así clara su escasa originalidad. Con ésta, serán ya tres las veces que la cadena intenta explotar la relación entre Arturo Requejo e Indhira Kalvani. La primera vez llegó cuando se conocieron en 'Gran Hermano 11'. Los concursantes mantuvieron una tortuosa relación de la que la cadena se aprovechó hasta que se les fue de las manos. El programa se vio obligado a expulsar a la nueva tronista de 'Mujeres y Hombres…' tras mostrar su lado más violento arrojando un vaso de agua a otra participante sobre la que Arturo había puesto sus ojos.



La segunda ocasión en la que ambos coincidieron fue en la edición "all stars" de 'Gran Hermano: El reencuentro'. Tras meses peleados, la cadena decidió juntarlos para ver si del roce surgía de nuevo el amor. Su unión duró tan solo unos días. La organización tuvo de nuevo que expulsar a un miembro de la pareja, en esta ocasión a Arturo, después de que diera rienda suelta a su ira tirando un vaso de kalimotxo a la nueva tronista.



Tras meses sin hablarse, Telecinco ya ha preparado a los espectadores para este nuevo capítulo y lleva algunas semanas recordando que los ex concursantes de 'Gran Hermano' se han reconciliado.



UN INTENTO DESESPERADO POR SUBIR LA AUDIENCIA



Arturo se presenta como un valor seguro para Telecinco. La cadena ha decidido confiar en él y en Indhira para relanzar las audiencias de un programa cada vez más desgastado. Es su gran baza. 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha descendido cerca de 3 puntos de share desde el comienzo de temporada, marcando las cuotas más discretas desde que la cadena reubicó el programa en la franja matinal.



Por contra, 'La Ruleta de la Suerte' acumula el doble de emisiones desde su estreno en Antena 3 y, en lugar de acusar este desgaste que sufre el dating show de Telecinco, continúa afianzando su rotundo liderazgo en la mañana con audiencias que en los últimos días vuelven a colocare por encima del 20%.