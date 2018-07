El cine lleva a Neox al 3,4% de share

PROGRAMAS MAS VISTOS DEL FIN DE SEMANA



Viernes

Neox: Cine - Tres metros sobre el cielo 659.000 (5,5%)

Nova: Doña Bárbara 310.000 (3,4%)

Nitro: Sea Patrol 286.000 (2,3%)



La Siete: Mujeres y hombres y viceversa 183.000 (1,5%)

FDF: La que se avecina 531.000 (5%)

Boing: Cine - Doraemon y los dioses del viento 344.000 (2,7%)

Divinity: Entre Fantasmas 352.000 (2,8%)

Energy: Los timadores 129.000 (1,6%)



Clan TV: Chuggington 353.000 (2,9%)

Teledeporte: Fútbol amistoso 402.000 (3,9%)

24H: La mañana 24H 245.000 (1,9%)



Disney Channel: A.N.T.Farm, Escuela de talentos 335.000 (4,2%)

Intereconomía TV: El gato al agua 293.000 (2,3%)

Marca TV: Oliver y Benji 130.000 (1,3%)

MTV: Jersey Shore 118.000 (0,9%)

13TV: Cine Western - Terreno peligroso 188.000 (2,3%)

Discovery Max: Asi se hace207.000 (1,6%)

Paramount Channel: Cine 22H - Viernes 13 3 188.000 (1,5%)



Xplora: Embargos a lo bestia 278.000 (2,4%)

La Sexta3: Cine 22H - Street Fighter 375.000 (3%)

Sábado

Neox: Cinematrix 2 - American pie: la milla al desnudo 336.000 (10,1%)

Nova: Pesadilla en la Cocina 210.000 (2,1%)

Nitro: Ley y orden 340.000 (3,1%)



La Siete: Fiesta fiesta 204.000 (1,9%)

FDF: La que se avecina 585.000 (6,6%)

Boing: Tom y Jerry 500.000 (4,5%)

Divinity: Callejeros viajeros - Riviera Maya 161.000 (2,6%)

Energy: Motociclismo: mundial: moto GP 145.000 (4,6%)



Clan TV: Fanboy & Chumchum 365.000 (8,9%)

Teledeporte: Tour de Francia 258.000 (2,5%)

24H: Zoom Tendencias 133.000 (2,0%)



Disney Channel: Shake it up 258.000 (2,2%)

Intereconomía TV: El Telediario 204.000 (1,8%)

Marca TV: Futbol 7 119.000 (1,2%)

MTV: Geordie Shore 101.000 (1%)

13TV: Cine 4 - Rifle Solitario 162.000 (2,1%)

Discovery Max: Asi se hace 197.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine - Inteligencia Artificial 153.000 (1,4%)



Xplora: Buscadores de fantasmas 312.000 (2,8%)

La Sexta3: Cine 22H - Equipo Mortal 311.000 (2,8%)



Domingo

Neox: Los Simpson 484.000 (3,5%)

Nova: Decogarden 162.000 (1,6%)

Nitro: Cine - Los cañones de San Sebastian 231.000 (1,9%)



La Siete: U24 194.000 (7,5%)

FDF: La que se avecina 714.000 (5,1%)

Boing: Merienda con Boing 580.000 (4,9%)

Divinity: We love drama 186.000 (1,4%)

Energy: Momentos Asombrosos 145.000 (1,1%)



Clan TV: Bob Esponja 384.000 (3,7%)

Teledeporte: Ruta Ñ 2012 390.000 (3,6%)

24H: Comando Actalidad 179.000 (1,8%)



Disney Channel: Austin &Ally 259.000 (1,9%)

Intereconomía TV: Doce mujeres sin vergüenza 212.000 (1,5%)

Marca TV: Fútbol 7 138.000 (1,3%)

MTV: Alaska y Mario 171.000 (1,3%)

13TV: Nuestro Cine - El emigrante 241.000 (2,3%)

Discovery Max: Cazasubastas 267.000 (2,2%)

Paramount Channel: Cine 22H - Juerga de solteros 265.000 (1,8%)



Xplora: Las Vegas prision central 202.000 (1,8%)

La Sexta3: Cine 22H - Torque, Rodando al limite 409.000 (2,8%)