El verdadero motivo del color amarillento de tus dientes no tiene que ver con la higiene bucodental

Algunas personas ven sus dientes más amarillos de lo que les gustaría, por eso, llevan una limpieza bucodental diaria a veces demasiado excesiva. Pero, por más que usen hilo dental, pastas blanqueadoras o incluso se sometan a tratamientos en el dentista, el color de sus dientes no es un signo de falta de higiene, más bien está determinado por la genética que tengan.

Con la edad, los dientes se vuelven amarillentos porque pierden el esmalte | Visualhunt

Según explica el odontólogo Franco, el color de los dientes no depende únicamente de lo limpios que estén. La realidad de todo esto es que, bajo el esmalte que es la capa externa que muestra un aspecto blanco en los dientes y que muchos encuentran como "ideal", se encuentra la dentina, la capa interna de tono amarillento que forma parte de la estructura natural del diente. Entonces, dependiendo de la genética, esa dentina puede ser más visible en unas personas que en otras. Por lo que ese es el determinante para que sus dientes se vean más amarillos o no.

De todas formas, lo que le ocurrirá a todo el mundo sin excepción alguna es que con los años, el esmalte se desgastará de forma progresiva y dejará pasar más el color de la dentina, haciendo que los dientes parezcan más oscuros. Pero como todo, es un proceso natural. Sin embargo, también existen malos hábitos que pueden adelantarlo como el tabaco o el café en exceso.

Por eso, los especialistas insisten en desterrar un mito muy extendido por la sociedad como es que unos dientes amarillentos son sinónimo de descuido, no es así, ni de mala salud bucodental tampoco. Al contrario, una boca puede estar perfectamente sana y no tener un blanco impoluto.