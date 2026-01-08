El truco de Ana Peleteiro para acabar con el estreñimiento en su tercer embarazo

La atleta olímpica Ana Peleteiro está viviendo un momento muy especial junto a su marido, Benjamin Compaoré. La pareja espera un bebé, un hermano para su hija Lúa, una noticia especialmente emotiva después de la pérdida de su segundo hijo en la semana 9+4 de gestación. En su tercer embarazo, Ana está compartiendo con total naturalidad cómo está siendo este proceso… incluidos los aspectos menos idílicos.

Uno de ellos es el estreñimiento durante la gestación, un problema del que, reconoce, apenas se habla y que ella ha sufrido intensamente en sus anteriores embarazos. Ahora, ha encontrado un truco sencillo que, según cuenta, le está cambiando por completo el día a día.

Un problema del que casi nadie habla (pero muchas sufren)

Ana explica que durante su primer embarazo, el de su hija Lúa, tuvo una gestación muy buena en general, pero marcada por un estreñimiento severo desde el inicio. Una situación que se repitió en su segundo embarazo y que le provocó dolor, incomodidad y mucho malestar físico.

"Es un tema del que yo nunca había oído hablar y que sufrí enormemente", confiesa en un vídeo reciente en TikTok, donde decide poner palabras a una realidad que afecta a muchas mujeres embarazadas, pero que rara vez se comenta abiertamente por ser algo escatológico.

El consejo clave que lo ha cambiado todo

En este tercer embarazo, Ana pensaba que volvería a pasar por lo mismo. Sin embargo, hace algo más de un mes, su prima Marta le dio un consejo que ha supuesto un antes y un después en su tránsito intestinal.

¿El truco? Tomar un kiwi verde en ayunas cada mañana. Según explica la deportista, en sus embarazos anteriores ya le habían recomendado comer kiwi, pero nunca le funcionó porque no le resultaba agradable. Esta vez, ha sido constante: kiwi verde, en ayunas y todos los días.

El resultado, asegura, ha sido una mejora clara en su regularidad a la hora de ir al baño. "No hay día que no note el efecto", explica, destacando que ha conseguido una regularidad que no había tenido nunca durante el embarazo.

Rodajas de kiwi | Pexels

Por qué insiste en que sea kiwi verde (y no amarillo)

Ana es muy clara en este punto: no todos los kiwis funcionan igual. Según su experiencia, el kiwi verde es el que realmente ayuda al tránsito intestinal, mientras que el amarillo no le ha dado el mismo resultado.

También añade un detalle curioso: los kiwis de cultivo casero —los de huerto o de fruterías locales— le parecen todavía más eficaces que los del supermercado. Incluso recomienda aumentar la cantidad a dos kiwis si con uno no es suficiente.

Ana deja claro que habla desde su experiencia personal, pero lo hace con una intención muy concreta: ayudar a otras mujeres embarazadas que estén pasando por lo mismo. "A mí me está funcionando muy bien y por eso lo cuento", explica, defendiendo la importancia de normalizar conversaciones sobre temas reales del embarazo.