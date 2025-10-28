Retrasa la aparición de las patas de gallo, esas arrugas que se forman alrededor de los ojos con el paso del tiempo

Su nombre viene de su apariencia, "patas de gallo", las huellas de un gallo al caminar. Sí, son esas pequeñas líneas finas que aparecen alrededor de los ojos cuando sonreímos, entrecerramos los ojos o fruncimos el ceño, hábitos que se encuentran en el día a día y que es difícil deshacerse de ellos. Su aparición puede deberse no sólo a la gesticulación, también a la pérdida de colágeno por la edad y porque la propia piel pierda firmeza.

Patas de gallo | Freepik

Por eso, existen trucos infalibles para retrasar la aparición de esas arrugas en los ojos. Uno de los más importantes es proteger la piel del sol con protector solar no sólo para el cuidado de la imagen, también protege tu piel de las manchas, y los rayos ultravioleta, este paso es esencial y habría que aplicarlo a diario.

Y, siguiendo con los problemas que puede ocasionar el sol en la piel, ponerte gafas de sol no solo sirve de complemento a tu look, también mantiene tus ojos abiertos sin necesidad de estar constantemente entrecerrándolos por las molestias de la luz evitando un deslumbramiento o daños solares.

Gafas de sol | Freepik

Por otro lado, la hidrataciónes primordial. El motivo se debe a que el contorno del ojo está formado por una capa más fina y delicada que requiere un cuidado especial para evitar que se seque, que se enrojezca, o se irrite, o en este caso, que envejezca más rápido de lo habitual.

Lo ideal sería aplicar el contorno de ojos a toques y dejarlo secar unos segundos, sin frotar ni tocar. La vitamina E es perfecta, ya que aporta hidratación y protección; o bien el ácido hialurónico, que también mejora la elasticidad de la piel. Ambos ingredientes pueden encontrarse en productos faciales.

Contorno de ojos | iStock

Entre los enemigos de la piel está el tabaco. Su consumo a parte de crear una adicción, provoca un deterioro físico notable, como ojos apagados o bolsas, ojeras más oscuras, empeora el acné, acelera el envejecimiento y adelanta la aparición de arrugas en la cara, en los labios y en el contorno de los ojos.

Y, por último, dormir bien es esencial. Para ello, necesitas mantener una buena rutina de noche que te permita descansar, ya que, por la noche, mientras dormimos, la piel se regenera y produce colágeno. Así que, la falta de sueño provocará líneas de expresión marcadas como las ojeras o patas de gallo, además de bolsas por no permitir una correcta circulación sanguínea. Cuando dormimos mal, este proceso comienza a retrasarse haciendo que la circulación de la sangre se estanque y provoque una hinchazón conocida como bolsa.