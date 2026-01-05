Remedios naturales que alivian la tos: miel, limón y eucalipto

Ponerse malo es algo muy común, sobre todo en épocas de frío, lluvias y nieve. Durante el invierno los resfriados y las gripes se vuelven más frecuentes, porque el frío debilita la mucosa de las vías respiratorias que es la principal barrera contra los virus y las bacterias. Entonces llega los escalofríos, el dolor de cabeza, la sensación de debilidad y la insoportable tos que, no sólo es incómoda, también agota y puede causarnos dolor de garganta e irritación.

Pero, afortunadamente, existen remedioscaseros naturales muy efectivos que sirven para aliviar esa sensación de malestar y limpiar las vías respiratorias. Uno de los más conocidos y empleados en todas las casas es un vaso de miel con limón, la miel calma la sensación de picor o escozor en la garganta mientras que el limón sirve para proteger e hidratar gracias a su ácido cítrico. Aunque no va a eliminar el resfriado, si va a aliviar los síntomas. Basta con mezclar una cucharada de miel y unas gotas de limón.

Por su parte, el jengibre, también ayuda a calmar la tos, puedes cortarlo en rodajas o mezclarlo en una infusión caliente antes de dormir. La combinación del ajo y la miel es un clásico por su efecto antimicrobiano natural en el que muchos depositan toda su confianza y aunque tampoco es una cura milagrosa, sí da un empujoncito hacia el bienestar. Sólo tienes que machacar un diente de ajo y mezclarlo con una cucharada de miel.

Si quieres descongestionar las vías respiratorias, puedes darte una ducha de agua caliente junto a una planta de eucalipto, llevando a cabo respiraciones profundas, o tener esencias aromáticas cerca mientras duermes.

Sin duda, lo mejor para el final, ya que el remedio más utilizado son las gárgaras con agua y sal. No cura la infección pero el efecto es inmediato, además tiene tres en uno: reducen la inflamación, limpian la zona y calman la irritación. Recuerda no estar en ambientes secos y mantenerte muy bien hidratado, bebiendo mucho agua.