¿Por qué un simple peine te va a venir muy bien durante el parto?

Cuando piensas en los imprescindibles para gestionar las contracciones del parto, puedes pensar en cosas como pelotas, música relajante, un aceite para masaje… Pero hoy quiero hablarte de un objeto sencillo, económico y sorprendente: un simple peine. Puede ser una herramienta muy útil para calmar el dolor durante las contracciones, aunque muy poca gente lo sabe.

Acupresión y liberación de endorfinas con un peine

El principio detrás del uso del peine se basa en la acupresión, una técnica similar a la acupuntura pero sin agujas. Cuando sujetas un peine con fuerza y las púas presionan la palma de tu mano, estás estimulando varios puntos de acupresión que estimulan la liberación de endorfinas, las hormonas naturales del bienestar y el alivio del dolor.

La teoría de la compuerta: cómo funciona el bloqueo del dolor durante el parto

Otro de los mecanismos que explican este efecto es la conocida teoría de la compuerta del dolor. Según esta teoría, el cerebro no puede procesar al mismo tiempo dos tipos de estímulos intensos que viajan por las mismas vías nerviosas.

Cuando presionas el peine en la palma de tu mano, las sensaciones táctiles compiten con el estímulo doloroso de la contracción. De esta forma, la señal del dolor se bloquea parcialmente antes de llegar al cerebro, reduciendo la percepción de su intensidad.

Cómo mantener la conexión corporal y mental durante el parto

Durante el parto, el cuerpo de la mujer está lleno de sensaciones nuevas. En medio de todo ello, muchas mujeres se sienten desconectadas por su cuerpo. Tener un objeto como un peine permite un gesto físico que calma: acariciar el pelo, peinarlo, pasar los dedos entre los dientes del peine o simplemente tenerlo como "algo que está en mi mano".

Este gesto tan básico ayuda a conectar con el momento, con la realidad del parto, y actúa como una herramienta de ancla: "Estoy aquí, tengo el control". Esa presencia corporal es clave para que la oxitocina fluya.

Cómo usar el peine durante el parto

No existe un solo método de alivio del dolor, y siempre puedes combinar los diferentes recursos, como el movimiento libre, la respiración, el agua caliente o la música. Si quieres usar el peine, te cuento cómo hacerlo:

Elige un peine de púas anchas o medias, sobre todo que no te haga daño.

Sujétalo con las púas hacia la palma, de forma que ejerza presión durante cada contracción.

Puedes apretar más o menos según tu tolerancia.

No hay una técnica “perfecta”: lo importante es que te ayude a enfocar y liberar tensión.

El peine es una herramienta sencilla, económica y sin efectos secundarios que puede ayudarte a manejar el dolor del parto de forma activa. A través de la acupresión, estimula la liberación de endorfinas, y gracias a la teoría de la compuerta, bloquea parte de la señal dolorosa antes de que llegue al cerebro.

Más allá del efecto físico, su uso también refuerza una idea poderosa: tú puedes hacer cosas para gestionar tus contracciones, tú eres protagonista de tu parto.