¿Por qué los medicamentos son de diferentes colores? Descubre el código que pocas personas conocen

Las diferentes presentaciones de pastillas que hay en el mercado tienen multitud de diferentes colores y formas. En la vía oral diferenciamos fundamentalmente 2 tipos sólidos:

Comprimidos: El recubrimiento es duro y pueden estar precortados en dos, tener formas diferentes como ovalada, de corazón, redonda, cuadrada, romboidal, entre otras opciones.

Cápsulas: Son de apariencia blanda y están compuestas por cabeza y cuerpo. Las hay más pequeñas o más grandes, pero siempre tienen la misma forma. Hay variedad de colores.

Medicamentos | Pexel

¿Por qué cada pastilla es diferente?

No es un código secreto, sino más bien un sistema práctico de codificación visual para médicos, farmacéuticos y pacientes.

Además, deben cumplir unas normas específicas, ya que las agencias de medicamentos exigen que cada forma sólida tenga características físicas diferentes que permitan tener una trazabilidad del medicamento y podamos rastrear y diferenciar cada fármaco.

En el caso de los medicamentos, el color, la forma y el grabado de las pastillas no son aleatorios:

Identificación: sirven para diferenciar un medicamento de otro, sobre todo cuando hay genéricos.

cada pastilla suele llevar letras o números que permiten identificar ese fármaco en concreto y la dosis exacta del mismo.

Color: Muchas veces se puede encontrar asociado a la dosis (por ejemplo, 5 mg rosa, 10 mg azul), al laboratorio fabricante o incluso a la facilidad de identificación para evitar errores.

Con estos datos se puede buscar en bases oficiales como por ejemplo el CIMA de la AEMPS en España. Aquí aparecen los siguientes datos: Fotos de la pastilla para comparar, nombre comercial y principio activo, dosis y fabricante.

Una mujer toma medicinas con zumo | iStock

¿Por qué las pastillas son de colores diferentes?

Principalmente, los colores de las pastillas de los medicamentos tienen un color u otro en función de cuatro parámetros:

1. Identificación del medicamento

Cada laboratorio suele da un color y forma distintos para diferenciarse de otros. Así, el paciente, médico o farmacéutico puede reconocer más fácilmente lo que está tomando.

Ejemplo: un genérico puede tener el mismo principio activo que la marca, pero el aspecto distinto para que no haya confusión legal o comercial.

2. Dosis y concentración

A veces, el color o el tamaño indican dosis distintas del mismo medicamento. Por ejemplo: 5 mg azul, 10 mg rosa, 20 mg amarillo.

3. Facilidad de uso y adherencia

Colores llamativos o formas fáciles de tragar ayudan a que el paciente no se equivoque ni olvide tomarlas. Sobre todo, en pediatría o geriatría se usan formas y colores que favorecen su adherencia y aceptación.

4. Propiedades técnicas

La forma puede influir en cómo se desintegra la pastilla en el organismo. Algunos fármacos poseen un recubrimiento para proteger el estómago, otras para liberar el fármaco poco a poco (liberación gradual).

5. Marketing

Cada laboratorio suele buscar una exclusividad o marca visual para que su medicamento sea reconocido fácilmente en el mercado.