¿Qué es el Binchotán? La manera ecológica de filtrar el agua del grifo

En un mundo cada vez más concienciado con la reducción del plástico y la búsqueda de alternativas sostenibles, a veces las soluciones más efectivas son también las más simples. Es el caso del Binchotán, un carbón vegetal de origen japonés con unas extraordinarias propiedades purificadoras para el agua del grifo.

Como explica la creadora de contenido @luna.goldin, que cuenta con más de 27 mil seguidores en Instagram, "Durante siglos, esto es lo que se ha utilizado para filtrar y mineralizar el agua, 100% natural y 100% ecológica".

Una alternativa sostenible y económica

El binchotán es un producto ecológico, ya que evita la compra constante de agua embotellada, reduciendo de forma drástica el consumo de plástico de un solo uso. Al final de su vida útil, no se convierte en un residuo. Al ser 100% natural, puedes triturarlo y añadirlo a las macetas de tus plantas como abono, cerrando el ciclo de forma completamente ecológica.

Además, es económico porque una inversión mínima (una barra cuesta entre 5 y 10 euros) sustituye durante meses la compra de botellas o los cartuchos de los filtros de jarra convencionales.

Y por último, es práctico por su portabilidad, puedes llevarlo contigo de viaje, a la oficina o de excursión, asegurándote siempre acceso a agua purificada sin generar residuos. No es una solución mágica para aguas no potables, pero para mejorar la calidad y el sabor del agua de grifo sí que es efectivo.

Mujer sirviendo agua de una jarra | Gtres

¿Cómo usar el binchotán?

Incorporar este purificador natural a la rutina es sumamente sencillo. Solo hay que seguir unos pasos muy simples para activarlo y mantenerlo:

1. Lava la barra de carbón bajo el grifo para eliminar cualquier resto de polvo del transporte.

2. Hiérvela en agua durante aproximadamente 15 minutos. Este paso sella y limpia los poros en profundidad.

3. Sácala del agua y deja que se enfríe.

4. Introduce la barra ya fría en una jarra o botella de vidrio con agua del grifo.

5. Deja que actúe entre 4 y 8 horas para obtener los mejores resultados. Por ello, lo más práctico es prepararlo por la noche y tener agua lista y purificada por la mañana.