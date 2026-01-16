El método de las tres cajas para ordenar tu casa: "conservar, regalar o desechar"

No necesitas todo lo que tienes, tampoco es buena idea acumular objetos o ropa que no usas "por si acaso". Muchas de esas cosas pueden tener una segunda vida y hacerle feliz a alguien más. Deshacerte de lo que en realidad ya no quieres, no es una pérdida es más bien una forma de liberar espacio para lo que tienes y para lo que está por llegar. Sólo necesitas un pequeño empujón para dar el paso y un buen método de limpieza: el de las tres cajas.

Cajas de cartón | Envato

Cocola tres cajas de cartón en medio de la habitación que quieres ordenar, con un rotulador negro marca en ellas: conservar, regalar y desechar respectivamente. Haz una vista general para comprobar todo lo que tienes y después comienza a meter en la primera caja aquello que usas a diario, los objetos con valor, recuerdos, ropa en buen estado etc. Cuando hayas terminado, pasa a la segunda caja, en ella, mete todo aquello que ya no utilizas pero está en buen estado para que otra persona pueda disfrutarlo. Por último, en la tercera caja mete todo aquello que está roto o no tiene valor ni utilidad. Es la parte más fácil porque como no tiene arreglo, no hace falta que pensar mucho.

Organizar la casa no se trata sólo de limpiar, sino de tomar decisiones coherentes que sirvan también para el bienestar de la persona. De nuevo, Marie Kondo, consultora japonesa, te puede echar una mano en estas ocasiones donde tomar una decisión es difícil. El método KonMari está ahí para ti siempre que lo necesites. Su lema es: "Conserva solo aquello que te haga feliz", lo demás se puede regalar o desechar.