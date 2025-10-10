La importancia de escucharse a tiempo: este es el mayor arrepentimiento de muchas mujeres cuando llegan a la vejez

A medida que pasan los años, es natural detenerse y pensar en lo vivido: las decisiones tomadas, los sacrificios, los sueños que quedaron por cumplir… Según un estudio del psiquiatra Robert Waldigner, de la Universidad de Harvard, muchas mujeres comparten el mismo sentimiento: se lamentan de no haber sido más fieles a sí mismas.

Una mujer mayor sentada en un banco | Agencias

Durante años, muchas de ellas priorizaron las expectativas de los demás, en lugar de seguir sus propios deseos. Aprendieron a ser lo que se esperaba de ellas: buenas hijas para su familia, madres para sus hijos, esposas para sus parejas y profesionales en su trabajo. Pero eso no dejaba espacio para el desarrollo personal e hizo que su luz se fuera apagando, provocando cierta frustración y un profundo sentimiento de desconexión con su verdadera voz e identidad.

Buscaban la validación externa y tenían miedo a decepcionar a la sociedad, pero con el tiempo, pudieron comprobar que esa necesidad de complacer se acaba convirtiendo en una gran sensación de vacío existencial, como si una parte de nosotras se quedara esperando su turno para vivir.

Mujeres mayores disfrutando del verano en la playa | Freepik

No se trata de buscar culpables, porque muchas mujeres actuaron por amor, compromiso y entrega. El punto es que en medio de todo eso no se priorizaron lo suficiente, pero nunca es tarde para cambiar. Lo hermoso de esta reflexión es que si a ti te ha pasado, aún estás a tiempo de volver a ti.

Ser fiel a una misma no significa romper con todo, sino elegir qué te hace bien, qué te mueve y qué te representa. Decir que no sin sentir culpa es clave para preservar tu bienestar, porque todo lo que sea bueno para ti tiene que poder ser compatible contigo, así que reconecta con lo que te apasiona y permítete ser tú misma más allá de las responsabilidades.