IDEQUO, la Escuela Madrileña de Decoración, participa en el Madrid Design Festival con cinco talleres imprescindibles

IDEQUO —nacida de la evolución natural de la histórica Escuela Madrileña de Decoración— participa en Madrid Diseña, dentro de Madrid Design Festival 2026, con una propuesta que refleja con claridad su nueva etapa: cinco talleres abiertos que exploran los grandes temas que están redefiniendo el interiorismo actual. Tecnología, sostenibilidad, arte, visibilidad profesional y transformación social se convierten en ejes de reflexión y aprendizaje, alineados con la vocación innovadora, experiencial e internacional de la escuela.

Tras más de 18 años formando a profesionales y habiendo acompañado a más de 6.000 alumnos, IDEQUO se presenta hoy como un espacio donde las ideas nacen, se cuestionan y se transforman en proyectos reales. Su participación en Madrid Design Festival no es solo una agenda de actividades, sino una declaración de principios: el diseño de interiores como disciplina viva, conectada con los cambios culturales, tecnológicos y humanos de nuestro tiempo.

Cinco talleres, cinco miradas al presente y futuro del diseño

La programación de IDEQUO en Madrid Diseña se articula a través de cinco encuentros temáticos que funcionan como ventanas abiertas al interiorismo contemporáneo, pensados tanto para profesionales como para estudiantes, creativos y personas interesadas en el diseño desde una perspectiva amplia y actual.

IA y espacio: la nueva era del diseño de interiores propone una primera aproximación práctica al impacto real de la Inteligencia Artificial en los procesos creativos. Lejos de plantearla como una amenaza, el taller invita a entender la IA como una herramienta que amplía posibilidades desde la generación de ideas hasta la mejora de presentaciones y propuestas, siempre al servicio de la sensibilidad del interiorista.

En Habitando el arte: la estética contemporánea en los nuevos interiores, IDEQUO pone el foco en la relación cada vez más estrecha entre arte y diseño. El taller explora cómo las tendencias estéticas actuales influyen en la manera de seleccionar, integrar y convivir con el arte dentro de los espacios, entendiendo el interior como una experiencia emocional, cultural y estratégica.

La dimensión profesional y humana del diseño se aborda en Diseño con nombre propio: visibilidad y Premios Escala de Interiorismo, un encuentro pensado para quienes comienzan a construir su trayectoria. Aquí se reflexiona sobre identidad creativa, visibilidad, redes y relato personal, mostrando cómo el talento, cuando se comunica con autenticidad, puede convertirse en una verdadera palanca de oportunidades.

La sostenibilidad protagoniza La nueva frontera entre interior y exterior, un taller que invita a repensar materiales, procesos y enfoques desde una mirada consciente y actual. IDEQUO propone entender la sostenibilidad no como una imposición técnica, sino como una oportunidad para crear espacios más saludables, bellos y conectados con la naturaleza, donde ética y estética comienzan a caminar juntas.

Por último, Nuevas sociedades, nuevos espacios: el interiorismo como arquitectura social aborda cómo los cambios en nuestras formas de vivir están transformando radicalmente los interiores. Espacios híbridos, flexibles y emocionales se convierten en respuesta a nuevas maneras de habitar, trabajar y relacionarnos, situando al diseño como herramienta de acompañamiento social y cultural.

Estos cinco talleres condensan la filosofía de IDEQUO: formación experiencial, mirada crítica y conexión directa con la realidad del sector. Desde su nuevo campus en Chamberí, concebido como un laboratorio de ideas, la escuela apuesta por una enseñanza inmersiva que no solo transmite conocimientos, sino que invita a experimentar, reflexionar y anticipar el futuro del interiorismo.