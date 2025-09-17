Hipnonutrición: el método que propone mejorar la autoestima para poder adelgazar de forma saludable

Con la vuelta a septiembre, la rutina trae consigo más prisas, responsabilidades y preocupaciones. Ese estrés se cuela en nuestra relación con la comida: comer por ansiedad, recurrir al picoteo nocturno o utilizar la comida como anestesia emocional.

La psicóloga e hipnoterapeuta Daniela Constantin lo resume así: "La comida suele ser solo el síntoma visible de un problema emocional más profundo. No se trata de comer menos por fuerza de voluntad, sino de entender por qué comemos de más y reprogramar la mente inconsciente para que los cambios sean reales y sostenibles".

Atracón | Freepik

La autoestima, la clave del éxito

Uno de los puntos en los que más insiste la especialista es la autoestima. Muchas personas se dicen a sí mismas que se sentirán mejor cuando adelgacen, pero el proceso funciona al revés. "Si una persona no se gusta a sí misma y solo espera perder peso para sentirse mejor, entra en un círculo vicioso. Hay que invertir el orden: sentirse más confiado y seguro primero, y desde ahí empezar a relacionarse mejor con la comida y adelgazar".

En su consulta ha visto cómo los problemas con la alimentación esconden situaciones vitales más complejas. Una clienta que acudió por su peso estaba, en realidad, lidiando con un divorcio y con conflictos familiares. Daniela explica que primero trabajaron esas cargas emocionales y, cuando la paciente se sintió más fuerte y en paz, la relación con la comida empezó a mejorar por sí sola.

Qué propone la hipnonutrición

La hipnonutrición se apoya en la hipnosis ericksoniana, una técnica que trabaja sobre el inconsciente a través de metáforas, imágenes mentales y sugestiones. La persona está despierta y consciente, pero accede a un estado de relajación que facilita cambios duraderos.

Terapia | Freepik

Entre las herramientas que utiliza destacan:

Aprender a comer más despacio y de forma menos impulsiva.

y de forma menos impulsiva. Organizar mejor las comidas para evitar los atracones nocturnos.

para evitar los atracones nocturnos. Reconectar con las señales corporales , diferenciando hambre real de ansiedad.

, diferenciando hambre real de ansiedad. Identificar la raíz emocional que empuja a usar la comida como refugio.

que empuja a usar la comida como refugio. Reforzar la confianza personal, para cuidarse desde el amor propio y no desde la culpa.

Comer sin culpa y con calma

El enfoque de la hipnonutrición no está en prohibir alimentos ni en imponer dietas imposibles, sino en transformar la forma de relacionarnos con la comida. Se trata de recuperar el placer de comer con calma, sin castigos ni compensaciones, y de alcanzar un peso equilibrado de manera natural.

Daniela Constantin lo resume con una idea clara: "Con la hipnonutrición no solo se enseña a comer de manera más consciente, sino que se reprograma la mente para que los cambios sean duraderos. No se trata de prohibir alimentos, sino de cambiar el chip mental para recuperar la calma, disfrutar la comida y alcanzar un peso saludable de forma natural".